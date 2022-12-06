Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

Після нападу Росії на Україну уряд Німеччини оголосив про намір модернізувати Бундесвер на 100 мільярдів євро. Але схоже, що грошей надходить небагато.

Лише на два дні інтенсивних боїв - ось і весь боєзапас, який нібито має Бундесвер. Подібні тривожні заголовки з'явилися у німецьких ЗМІ останніми днями. Ця цифра, вочевидь, просочилася з неназваних джерел в оборонних колах країни.

Якщо це правда - а підтверджень цьому немає, оскільки ці дані є державною таємницею, - то запаси німецьких боєприпасів набагато нижчі за стандарти НАТО, за якими кожна країна-член Альянсу повинна мати 30-денний резерв боєприпасів. За оцінками оборонних експертів, лише для покриття цього дефіциту Німеччині доведеться інвестувати від 20 до 30 мільярдів євро.

Є й інші слабкі місця. Стан техніки Бундесверу давно викликає занепокоєння: роками ЗМІ пишуть про танки та гелікоптери, які потребують ремонту, зброю, яка не стріляє належним чином, та військових, змушених тренуватися на морозі без термобілизни.

Після нападу Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про "зміну епохи", що багатьма у країні та за кордоном було сприйнято як поворот у зовнішній політиці та військовій стратегії країни.

На підтвердження своїх серйозних намірів Шольц оголосив про збільшення річного оборонного бюджету (і доведення його до найбільшого в Європі), а також про створення одноразового спецфонду у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації армії.

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Взаємні звинувачення

Дев'ять місяців по тому дехто небезпідставно питає: куди ж поділися ці гроші?

Дискусія щодо боєприпасів спричинила неприємну суперечку між урядом і німецькими виробниками зброї щодо того, хто мав взяти на себе ініціативу: промисловість, яка мала би нарощувати потужності першою, чи уряд, який мав би швидше робити замовлення?

"Зараз я очікую від оборонної промисловості нарощування потужностей, - заявив на початку тижня в ефірі телеканалу ARD голова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil). - Однак чекати і казати: спочатку подивимося, що нам запропонує політичне керівництво - це не та позиція, з якою ми зараз успішно скорочуватимемо ці дефіцити". Якщо німецька військова промисловість не впорається з викликами, треба буде розглянути можливість придбати озброєння за кордоном, наприклад, в інших країнах НАТО, додав політик.

Позицію Клінґбайля різко розкритикував Ганс Крістоф Ацподієн (Hans Christoph Atzpodien), виконавчий директор Німецької асоціації оборонної та безпекової промисловості (BDSV). Він заявив інформаційній агенції dpa, що великі німецькі виробники зброї подвоїли свої потужності уже протягом кількох тижнів після початку Росією війни проти України.

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"Це просто смішно, що за театр відбувається між оборонною промисловістю та урядом", - прокоментував у розмові з DW Рафаель Лосс (Rafael Loss), аналітик з питань оборони Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR). Лосс вказує на законодавчі норми, які не дозволяли концернам ВПК активно виробляти зброю або звертатися до банків за кредитами без державного замовлення.

Німеччині бракує відчуття терміновості у реагуванні на геополітичні наслідки агресивної війни Росії проти України, зазначає експерт. "Інші країни, особливо у Східній Європі, набагато швидше створили відповідні робочі групи між урядом та промисловістю", - нагадує Лосс.

Уже зараз партнери по НАТО у північно-східній Європі стурбовані тим, що вони більше не можуть покладатися на Німеччину як на військового партнера. "Ми готові померти. А ви?" - запитав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у своїх європейських колег на конференції в Берліні наприкінці жовтня. Звертаючись безпосередньо до німців, він сказав: "Дуже багато залежатиме від військового потенціалу вашої країни, але, вибачте, зараз вам бракує військової сили".

Батальйон НАТО Forward Forces, дислокований у Литві, керується Німеччиною Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

На думку експерта Рафаеля Лосса, промова німецького канцлера про "зміну епох" свідчить про те, що він усвідомлює той масштабний виклик, перед яким постала Німеччина, однак міністерство оборони та інші інституції Німеччини, схоже, не дуже добре справляються із поставленим перед ними завданням.

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Запаси тільки починають поповнювати

За час перебування Шольца на посаді канцлера Німеччина вже зробила важливі оборонні замовлення. Наприклад, підписано контракт на закупівлю 35 винищувачів F-35 американського виробництва вартістю 200 мільйонів євро кожен для заміни старіючого парку винищувачів Tornado. Однак їх виготовлять не раніше 2027 року.

Закупівля військової техніки завжди є тривалим процесом, і інші західноєвропейські країни стикаються з такими ж проблемами під час оновлення їхніх структур з мирних часів. Шкарпетки чи винищувачі - майже все, що потрібно військовим, спершу замовляється, а потім виготовляється. "Ви не зможете просто взяти певні системи з полиці у будівельному магазині", - заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) під час бюджетних дебатів у Бундестазі минулого тижня.

"Щоб забезпечити стабільне постачання боєприпасів для зброї, що іде до України, і водночас відбудувати Бундесвер у необхідних масштабах, - каже Лосс, - нам потрібно приблизно у 15 разів більше боєприпасів".

Однак є й численні довгострокові проблеми. За останні десятиріччя Бундесвер розпродав багато своїх бункерів часів "холодної війни". Це означає, що навіть якби військові мали 30-денний запас боєприпасів за стандартом НАТО, їм було б важко знайти місце для їх зберігання.

Пошук відповідальних

Військовий експерт Лосс назвав критику боку опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) "порожніми словами". "За останні 16 років, коли ХДС був при владі, ситуація не змінилася, - сказав він. - Кумедно бачити, як СДПН і ХДС звинувачують одне одного в жалюгідному стані Бундесверу, але я переконаний, що обидві партії несуть приблизно однакову провину".

Проблеми з базовим забезпеченням Бундесверу існують уже давно. Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Ева Геґль (Eva Högl) нещодавно заявила в інтерв'ю тижневику Die Zeit, що німецькі військові досі змушені проходити навчання без необхідного захисного спорядження, термобілизни та інших необхідних атрибутів.

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Вона говорила про поєднання логістичної неефективності, постпандемічного спаду та бюрократичної інерції: "На жаль, іноді байдужість та незацікавленість притаманні й декому серед посадовців Бундесверу".

Деякі бюрократичні перепони тепер зникнуть: невеликі контракти більше не виставлятимуться на загальноєвропейський тендер, а командирам буде дозволено витрачати до 5000 євро без необхідності проходити формальну процедуру закупівель.

А німецький уряд запевнив, що базове оснащення буде поставлено до кінця року. Тож, якщо пощастить, німецькі військові отримають нові шкарпетки до Різдва.