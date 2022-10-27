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Компоненти системи лазерної зброї на фрегаті "Саксонія"
Компоненти системи лазерної зброї на фрегаті "Саксонія"Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance
ТехнологіїНімеччина

Німеччина випробувала лазерну зброю для боротьби з дронами

Павло Мильников | Олександр Куницький
36 хв. тому

Тести лазерної зброї показали успішну боротьбу з безпілотниками та заклали основу для можливої ​​розробки системи лазерної зброї для Військово-морських сил Німеччини.

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Збройні сили Німеччини (Бундесвер) провели перші випробування лазерної зброї для захисту від безпілотних літальних апаратів і ракет. У ході тестів, які пройшли на фрегаті "Саксонія", були отримані докази, що з рухомими цілями "можна успішно боротися в умовах, подібних до бойових", повідомило Федеральне управління з обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу (BAAINBw) у четвер, 27 жовтня.

За даними відомства, випробування заклали основу для можливого розроблення оперативної системи лазерної зброї для Військово-морських сил Німеччини.

Обладнання встановлене в контейнері для морських перевезень і включає системи виявлення цілей та обробки даних, а також лазер. Завдяки своїм можливостям майбутня система особливо підходить для боротьби з невеликими та рухливими цілями. Крім того, можливий захист від мінометних снарядів і керованих ракет.

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Подальші випробування до середини 2023 року

До роботи над проєктом залучили європейське оборонне підприємство MBDA та німецький машинобудівний концерн Rheinmetall. За їхніми даними, на випробуваннях, які відбулися наприкінці серпня у морі біля полігону Бундесверу в землі Шлезвіґ-Гольштайн, система успішно показала себе у боротьбі з дронами на близькій відстані. Подальші тести проходитимуть до середини 2023 року.

В останні роки в Бундесвері було виявили недостатню підготовленість до захисту від безпілотників, зазначає агентство dpa. Федеральний уряд Німеччини довгі роки значною мірою ігнорував це питання, незважаючи на попередження військових та прогрес, досягнутий іншими країнами.

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Дрони-вбивці - зброя майбутнього?

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