Бундесвер готується до кращого захисту безпеки ФРН

"Ми маємо бути готові захищати наші цінності - свободу, безпеку, демократію - навіть військовими засобами". Ця теза або схожі на неї заклики звучать дуже часто з 24 лютого - дня, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Її висловила також міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), коли 26 вересня зверталася до військових Бундесверу у Берліні.

Цього разу приводом для її промови стала військова церемонія з нагоди утворення територіального командування: так звана "перекличка". Це нове з'днання офіційно розпочне службу 1 жовтня та зосередить до цього часу децентралізовані сили в одному місці - у столиці ФРН. Його найважливіша місія - забезпечення захисту країни.

І знову про "зміну епох"

"Цим ми покращуємо захист Німеччини на федеральному та земельному рівнях", - зазначає міністерка оборони. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не може бути присутній на церемонії, оскільки заразився коронавірусом. Коли почалася війна в Європі, глава німецького уряду для означення зміни парадигми в оборонній та безпековій політиці обрав словосполучення "зміна епох".

Церемонія з нагоди утворення територіального командування. Праворуч - міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ці слова постійно використовує і Крістіне Ламбрехт. Свого однопартійця Олафа Шольца вона називає "духом зміни епох", ініціатором переоцінки цінностей для Бундесверу. У фінансовому вимірі зміна курсу виражається у додаткових 100 мільярдах євро. Ці кошти мають бути використані для кращого оснащення військ на усіх рівнях, перш за все, сучасною зброєю, готовою до застосування. Це те, чого не вистачало уже багато років.

Крістіне Ламбрехт обіцяє "керівництво з одого штабу"

Крім технічної модернізації, ударну міць мають підвищити і організаційні зміни. Але: "Зміни мають бути відображені і в структурах Бундесверу, - пояснює Ламбрехт. - Скороченими шляхами до федерального уряду". Керівництвом з одного центру, наголошує міністерка, яка є головнокомандувачкою у мирні часи. У разі війни командування переходить до канцлера - саме так передбачено в Основному законі ФРН.

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Територіальне командування для Німеччини, розташоване у Берліні, є аналогом Оперативного командування у Потсдамі, яке з 2001 року відповідає за закордонні місії Бундесверу. Новостворений підрозділ координуватиме з одного місця те, що раніше було розподілено по всій Німеччині: забезпечння національної безпеки, допомога у разі стихійних лих - повеней та лісових пожеж, перевезення військ та озброєння під час навчань з партнерами в ЄС або НАТО.

Залучення Бундесверу для забезпечення внутрішньої безпеки: повені, біженці, коронавіруc

Крістіне Ламбрехт високо цінує допомогу, яку Бундесвер надає всередині країни, і яка тривалий час надається під різними організаційними егідами. Міністерка пригадує місії під час повені на Ельбі у 2013 році, підтримку сотень тисяч біженців, які прибули до Німеччини з 2015 до 2018 року та повінь у долині річки Ар у 2021 році. "Але найпотужнішою та до цього часу найбільшою і найтривалішою була місія під час пандемії COVID", - наголошу Ламбрехт.

Близько 25 тисяч жінок та чоловіків допомагали у подоланні наслідків поширення коронавірусу. "Вони щепили людей, відстежували контакти заражених, робили тести на коронавірус", - перелічує міністерка. За її словам, тільки під час цієї місії до Бундесверу надійшло 11 тисяч заявок з проханням про адміністративну допомогу: "Величезне досягнення, яким Бундесвер має пишатися і за яке люди у нашіц країні на правду вдячні".

Командувач - свій у відомстві канцлера

Перший командувач створеного територіального командування - Карстен Броєр (Carsten Breuer). До травня 2022 року він керував нині уже розформованим кризовим "коронавірусним" штабом у відомстві канцлера. На новій посаді 57-річний Броєр хоче зміцнити стійкість Німеччини у всіх імовірних кризових ситуаціях. До них відноситься й класична оборона країни.

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"Незалежно від того, що потенційний ворог має на меті вчинити з нами на німецькій території - ми повинні бути в змозі йому протистояти", - казав Броєр ще у липні 2022 року виданню Der Spiegel. Під час "холодної війни" у нас були структури для цього, і ми отримували відповідну підготовку до цього, наголошував Броєр. Але потім, додає він, Німеччина возз'єдналася і люди подумали, що тепер їх оточують лише друзі.

Анексія Криму була поворотним пунктом

Щонайпізніше з часу анексії Росією українського Криму "ми знаємо, що вважати так було помилкою", нагадує генерал-лейтенант в інтерв'ю. Однак, військовий "переломний момент" в Німеччині, проголошений Шольцом, стався лише вісім років потому - після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словам міністерки оборони, нове територіальне командування відіграє при цьому особливу важливу роль. "Ми посилюємо оперативну готовність Бундесверу", - резюмує Крістіне Ламбрехт завдання нового підрозділу.

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