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Крістіне Ламбрехт - німецька політикиня, соціал-демократка.
У грудня 2021 року Крістіне Ламбрехт очолила міністерство оборони Німеччини в коаліційному уряді соціал-демократа Олафа Шольца. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Урсула фон дер Ляєн". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина підтримує подальше постачання Україні зброї для оборони від російського вторгнення. Однак зараз на складах Бундесверу майже не лишилося зброї для України, заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.