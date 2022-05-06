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Крістіне Ламбрехт

Крістіне Ламбрехт - німецька політикиня, соціал-демократка.

У грудня 2021 року Крістіне Ламбрехт очолила міністерство оборони Німеччини в коаліційному уряді соціал-демократа Олафа Шольца. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Урсула фон дер Ляєн". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина надасть Україні потужні гаубиці PzH 2000

Німеччина надасть Україні потужні гаубиці PzH 2000 06.05.2022

ФРН передасть Україні потужні гаубиці, здатні стріляти на відстань від 30 до 40 кілометрів, підтвердила міністерка оборони країни. Українських військових навчать користуватися нею.
Історична зустріч у Рамштайні країн-партнерів України

"Історична" зустріч у Рамштайні країн-партнерів України 27.04.2022

На зустрічі на військовій базі США в німецькому Рамштайні сформувалася нова проукраїнська коаліція: 40 країн домовилися координувати військову допомогу Києву для відбиття російської агресії.
Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву

Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву 26.04.2022

Аактуальні оборонні потреби України союзники обговорюватимуть раз на місяць, повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Словенія надасть Україні танки Т-72 в обмін на німецьку бронетехніку

Словенія надасть Україні танки Т-72 в обмін на німецьку бронетехніку 21.04.2022

У рамках домовленості між урядом Німеччини та низкою партнерів у Східній Європі Україна зможе отримати бронетехніку для посилення позицій української армії у битві за Донбас.

ЄС відтермінує заборону на імпорт вугілля з РФ - ЗМІ

ЄС відтермінує заборону на імпорт вугілля з РФ - ЗМІ 07.04.2022

43-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини четверга, 7 квітня.
Німеччина увійшла до топ-3 світових постачальників зброї Україні

Німеччина увійшла до топ-3 світових постачальників зброї Україні 30.03.2022

За деякими категоріями військової допомоги українській армії ФРН посідає навіть друге місце.
На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка

На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка 21.03.2022

Німеччина підтримує подальше постачання Україні зброї для оборони від російського вторгнення. Однак зараз на складах Бундесверу майже не лишилося зброї для України, заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.
Німецька зброя прибуде в Україну

Німецька зброя прибуде в Україну 28.02.2022

Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні. За планом, українцям мають передати зброю на польському кордоні.
Глава міноборони Німеччини: Вимоги нейтралітету України неприйнятні

Глава міноборони Німеччини: Вимоги нейтралітету України неприйнятні 17.02.2022

Україна має право обирати союзників, наголошує очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Так вона відповіла на пропозиції "фінляндизації" України задля поступок Москві в інтерв'ю DW.
ФРН допускає відправлення додаткових сил Бундесверу до Литви

ФРН допускає відправлення додаткових сил Бундесверу до Литви 06.02.2022

Берлін веде переговори з Вільнюсом щодо можливості відправлення до Литви додаткового контингенту Бундесверу, повідомила міністр оборони ФРН Ламбрехт.
Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь

Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь 22.01.2022

На тлі відмов поставити зброю, у Німеччині виділили 5,3 мільйона євро на розгортання мобільного госпіталю в Україні вже в лютому.

Країни Заходу засудили Малі за розміщення бійців ПВК Вагнера

Країни Заходу засудили Малі за розміщення бійців ПВК Вагнера 24.12.2021

Присутність російської ПВК у Малі погіршить обстановку в Західній Африці, ситуацію з правами людини та завадить захищати мирне населення, заявили 16 західних держав.
Литва готова передати Україні летальну зброю

Литва готова передати Україні летальну зброю 19.12.2021

Литва заявила про готовність підтримати Україну летальною зброєю на тлі ескалації на російсько-українському кордоні. Глава міноборони Литви Анушаускас відмовився повідомити деталі.
Німецька міністерка: Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити

Німецька міністерка: Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити 19.12.2021

Міністерка оборони Німеччини Ламбрехт зазначила, що Росія не може диктувати країнам НАТО, втім наголосила на важливості обговорення пропозицій, висунутих Москвою.

Глава міноборони ФРН про санкції щодо Росії: Потрібно націлитися на Путіна

Глава міноборони ФРН про санкції щодо Росії: Потрібно націлитися на Путіна 19.12.2021

Через ескалацію на кордоні з Україною проти РФ потрібно вводити жорсткі санкції, вважає міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Наразі слід зосередити увагу на Путіні та його оточенні, додала вона.

Новий уряд Німеччини

Новий уряд Німеччини 08.12.2021

8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?