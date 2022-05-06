Крістіне Ламбрехт - німецька політикиня, соціал-демократка.

У грудня 2021 року Крістіне Ламбрехт очолила міністерство оборони Німеччини в коаліційному уряді соціал-демократа Олафа Шольца. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Урсула фон дер Ляєн". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.