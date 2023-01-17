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Портрет Бориса Пісторіуса, який стане новим міністром оборони Німеччини
Борис Пісторіус стане новим міністром оборони ФРНФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Новий міністр оборони ФРН: хто такий Борис Пісторіус?

Сабіне Кінкарц
2 год. тому

Про нового міністра оборони ФРН за кордоном знають мало. За словами канцлера Шольца, Пісторіус має "силу і спокій", необхідні для цієї посади. Вже цього тижня новий німецький міністр обговорюватиме допомогу Україні.

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Соціал-демократа Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) не вважали одним із фаворитів серед претендентів на крісло міністра оборони Німеччини після відставки Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). Поліція, внутрішня безпека, кіберзлочинність, міграція та спорт - це те, чим з 2013 року Пісторіус жив і займався на посаді міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. Але 62-річний юрист не тільки має багаторічний досвід керівництва міністерством, але й відповідає ще одному критерієві, який, безсумнівно, затребуваний у міністерстві оборони: Бориса Пісторіуса вважають наполегливим і виконавчим.

Пісторіус сказав, що він добре усвідомлює відповідальність і велику важливість завдання. "Міністерство оборони - серйозний виклик навіть у мирні часи, а у час, коли Німеччина залучена у війну, опосередковано, то особливо. Я тим більше вдячний за те, що мені довіряють, і з першого дня присвячу себе цьому завданню на 150 відсотків".

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На звикання часу обмаль

Для вирішення проблем у Бундесвері необхідно буде терміново докласти серйозних зусиль. Після вторгнення Росії в Україну канцлер пообіцяв армії 100 мільярдів євро зі спеціального фонду. Ці кошти мають піти на модернізацію Бундесверу, який скаржиться на застаріле обладнання, нестачу боєприпасів і величезний кадровий голод. Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Ева Геґль (Eva Högl) нещодавно змалювала жахливу картину загального стану Бундесверу і заявила, що для підготовки армії до майбутніх викликів знадобиться 300 мільярдів євро.

"Пісторіус є надзвичайно досвідченим політиком, який має досвід управління, роками займається політикою безпеки і завдяки своїй компетентності, наполегливості та великому серцю є правильною людиною для того, щоби повести Бундесвер (проголошеним канцлером ФРН Шольцем. - Ред.) курсом "зміни епох", - прокоментував призначення речник німецького уряду.

Згодом висловився і сам канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Він не тільки друг і хороший політик, але також той, хто має великий досвід у сфері політики безпеки, хто на своїй попередній посаді дуже відкрито і тісно працював з Бундесвером і хто також має у цю "зміну епох" необхідні для такого серйозного завдання силу і спокій. Я переконаний, що це той, хто може працювати з армією, і той, хто дуже сподобається військовим".

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Присяга у четвер, в п'ятницю зустріч у "форматі Рамштайн"

Вибір Шольца пав на Пісторіуса ще й тому, що він здатний швидко увійти у стан справ. Присягу в Бундестазі він складе у четвер, 19 січня. Відразу після цього - важлива зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. У п'ятницю, 20 січня, міністри оборони НАТО на американській авіабазі у німецькому Рамштайні обговорять подальшу військову допомогу Україні.

Олаф Шольц (другий праворуч) та Борис Пісторіус (крайній праворуч)
2022 року СДПН знову перемогла на виборах у Нижній Саксонії. На фото - Шольц (другий праворуч) та Пісторіус (крайній праворуч)Фото: Janine Schmitz/photothek/picture alliance

З професійної точки зору, оборонне відомство для Бориса Пісторіуса є новою сферою. Крім строкової служби в Бундесвері в 1980-1981 роках, у військовій справі досвіду він не має. Натомість має досвід роботи з поліцією. У Нижній Саксонії він помітно перебудував всю безпекову структуру. Зроблено це було шляхом залучення великої кількості молодих офіцерів і просуванням ідеї, що поліція працює на благо громадян. Пісторіус вважає поліцію важливою опорою демократії, відкритою для діалогу зі суспільством. Було розпочато і проєкт з посилення протидії екстремістським тенденціям, який він взяв під особистий контроль.

"Бундесвер має адаптуватися до нової ситуації, яка виникла із загарбницькою війною Росії в Україні", - сказав Пісторіус і додав, що для нього "важливо дуже тісно співпрацювати з військовими, залучати їх. Вони можуть покластися на мене. Я хочу зробити Бундесвер сильним на прийдешні часи".

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Політичні амбіції федерального рівня

Давно подейкують, що Пісторіус має і федеральні політичні амбіції. У Нижній Саксонії Пісторіуса вважають політиком, який завжди мислить нестандартно і чий погляд не обмежується ввіреною йому федеральною землею. "Повені в долині Ар, загарбницька війна Путіна проти України, яка порушує міжнародне право та має наслідки для внутрішньої безпеки Німеччини та Нижньої Саксонії, - це лише дві події, важливість яких важко переоцінити", - сказав він нещодавно.

Призначенням Пісторіуса Шольц відмовляється від взятого курсу на цілковиту гендерну рівність у кабміні. Виходить, чоловіки тепер будуть у більшості.

Пісторіус - не схожий на Шольца, він має зовсім інший тип характеру. За словом він у кишеню не полізе і говорить завжди  прямо. Його професійна кар'єра почалася з навчання зовнішньоторговельній комерції, але згодом він вивчав право в Оснабрюку та Мюнстері. Народився Пісторіус в Оснабрюку, він вдівець і має двох дітей. У жовтні 2016 року стало відомо про його стосунки з Доріс Шредер-Кепф (Doris Schröder-Köpf) - четвертою дружиною колишнього канцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Згодом пара розійшлася.

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Пісторіус у ролі Лашета

Правда схожі? Лашет (л) та Пісторіус (п)
Правда схожі? Лашет (л) та Пісторіус (п)Фото: Maja Hitij/Getty Images/Matthias Balk/dpa/picture-alliance

Новий міністр оборони Німеччини - не без почуття гумору. Зокрема відома така історія: перед парламентськими виборами 2021 року у фойє Бундесрату (представництво 16 федеральних земель. - Ред.) до Пісторіуса підійшов репортер і попросив його про інтерв'ю у прямому ефірі. Однак репортер сплутав Пісторіуса з християнським демократом Арміном Лашетом (Armin Laschet), який якраз змагався за посаду федерального канцлера. Зовні вони доволі схожі. Пісторіус і оком не зморгнув і лише перед початком інтерв'ю розкрив розіграш. Кажуть, репортера теж розсмішив цей курйоз.

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