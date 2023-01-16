Міністерка оборони ФРН Ламбрехт подала у відставку
Степан Смишляєв
2 год. тому
Крістіне Ламбрехт нарікає, що не змогла провести належну дискусію про безпекову політику Німеччини через надмірну увагу ЗМІ до нех особисто. Вона подала канцлеру Шольцу свою заяву про відставку.
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Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 16 січня, подала канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) заяву про відставку, повідомляє dpa.
У заяві Ламбрехт зазначила, що "багатомісячна увага ЗМІ до неї особисто" не дозволила провести належну публічну дискусію про роль збройних сил і політику безпеки Німеччини. "Тому я вирішила залишити свою посаду", - зауважила міністерка.
В Німеччині компетенцію Ламбрехт неодноразово ставили під сумнів, в тому числі через питання, пов'язані з постачанням зброї Україні, а також фінансування збройних сил. Також її критикували за публічні коментарі, зокрема, через нещодавнє новорічне привітання, в якому урядовиця згадувала війну в Україні на тлі вибухів феєрверків, які вона намагалася перекричати. Скандал спричинила і публікація фотографії сина політикині у службовому вертольоті.
Згідно з опитуванням, оприлюдненим телеканалом ZDF 13 січня, 60 відсотків німців підтримували б рішення про її відставку. Навіть серед виборців, що підтримують Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), яку представляє Ламбрехт, 50 відсотків висловились за її відставку.
Ламбрехт обіймає посаду міністерки оборони з грудня 2021. До цього вона була міністеркою юстиції в останньому кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel), а з травня по грудень 2021 року паралельно виконувала обов'язки міністерки у справах сім'ї, жінок і молоді.