Міністерка оборони ФРН Ламбрехт подала у відставку

Крістіне Ламбрехт нарікає, що не змогла провести належну дискусію про безпекову політику Німеччини через надмірну увагу ЗМІ до нех особисто. Вона подала канцлеру Шольцу свою заяву про відставку.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 16 січня, подала канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) заяву про відставку, повідомляє dpa.

У заяві Ламбрехт зазначила, що "багатомісячна увага ЗМІ до неї особисто" не дозволила провести належну публічну дискусію про роль збройних сил і політику безпеки Німеччини. "Тому я вирішила залишити свою посаду", - зауважила міністерка.

В Німеччині компетенцію Ламбрехт неодноразово ставили під сумнів, в тому числі через питання, пов'язані з постачанням зброї Україні, а також фінансування збройних сил. Також її критикували за публічні коментарі, зокрема, через нещодавнє новорічне привітання, в якому урядовиця згадувала війну в Україні на тлі вибухів феєрверків, які вона намагалася перекричати. Скандал спричинила і публікація фотографії сина політикині у службовому вертольоті.

Згідно з опитуванням, оприлюдненим телеканалом ZDF 13 січня, 60 відсотків німців підтримували б рішення про її відставку. Навіть серед виборців, що підтримують Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), яку представляє Ламбрехт, 50 відсотків висловились за її відставку.

Ламбрехт обіймає посаду міністерки оборони з грудня 2021. До цього вона була міністеркою юстиції в останньому кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel), а з травня по грудень 2021 року паралельно виконувала обов'язки міністерки у справах сім'ї, жінок і молоді.

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