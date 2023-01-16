  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставкуФото: Sean Gallup/Getty Images
ПолітикаНімеччина

Міністерка оборони ФРН Ламбрехт подала у відставку

Степан Смишляєв
2 год. тому

Крістіне Ламбрехт нарікає, що не змогла провести належну дискусію про безпекову політику Німеччини через надмірну увагу ЗМІ до нех особисто. Вона подала канцлеру Шольцу свою заяву про відставку.

https://p.dw.com/p/4MEJR

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 16 січня, подала канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) заяву про відставку, повідомляє dpa.

У заяві Ламбрехт зазначила, що "багатомісячна увага ЗМІ до неї особисто" не дозволила провести належну публічну дискусію про роль збройних сил і політику безпеки Німеччини. "Тому я вирішила залишити свою посаду", - зауважила міністерка.

В Німеччині компетенцію Ламбрехт неодноразово ставили під сумнів, в тому числі через питання, пов'язані з постачанням зброї Україні, а також фінансування збройних сил. Також її критикували за публічні коментарі, зокрема, через нещодавнє новорічне привітання, в якому урядовиця згадувала війну в Україні на тлі вибухів феєрверків, які вона намагалася перекричати. Скандал спричинила і публікація фотографії сина політикині у службовому вертольоті.

Згідно з опитуванням, оприлюдненим телеканалом ZDF 13 січня, 60 відсотків німців підтримували б рішення про її відставку. Навіть серед виборців, що підтримують Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), яку представляє Ламбрехт, 50 відсотків висловились за її відставку.

Ламбрехт обіймає посаду міністерки оборони з грудня 2021. До цього вона була міністеркою юстиції в останньому кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel), а з травня по грудень 2021 року паралельно виконувала обов'язки міністерки у справах сім'ї, жінок і молоді.

Читайте також: Як міністерка оборони ФРН потрапила під політичний артобстріл

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Удар по будинку в Дніпрі: жертв уже 40

Конфлікти16 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Тімішоара - культурна столиця Європи 2023 року

Культурні столиці Європи-2023: кольорове світло Тімішоари

Культурні столиці Європи-2023: кольорове світло Тімішоари

Культура2 год. тому
Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Політика13 січня 2023 р.
Судова реформа в Україні, символічне фото

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

Політика13 січня 2023 р.
external

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Конфлікти13 січня 2023 р.02:16 хв.

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

ЗМІ13 січня 2023 р.
Херсон

"Там не можна було залишатися"

"Там не можна було залишатися"

Суспільство13 січня 2023 р.07:29 хв.
На головну сторінку