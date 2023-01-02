Ламбрехт розкритикували за промову про війну на тлі салютів

Ламбрехт поділилася відео, в якому підбиває підсумки 2022 року, зокрема згадуючи війну РФ проти України. Деякі частини новорічної промови важко розчути через вибухи фейєрверків, а її зміст критикують як "непрофесійний".

Міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) розкритикували за промову про війну в Україні на тлі фейєрверків, повідомляє у понеділок, 2 січня, німецька інформаційна агенція dpa.

"Промова про війну на тлі новорічних петард лише увінчує серію її конфузів. Тому кожна додаткова хвилина, яку федеральний канцлер тримається за цю міністерку, і тим самим ще більше шкодить репутації нашої країни, - на його совісті", - написала в Twitter парламентарка від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), експертка з питань оборони Серап Ґюлер (Serap Güler).

1 січня Ламбрехт у своєму приватному акаунті в Instagram опублікувала відео, в якому підбила підсумки 2022 року та, зокрема, згадала війну, що "вирує в центрі Європи". Часом її слова було важко розчути через звуки новорічних фейєркерків і петард, що вибухали поблизу. У відео міністерка каже, що 2022-й став роком великих викликів через війну, та що в зв'язку з цим у неї видався рік дуже особливих вражень і зустрічей з цікавими людьми.

Критика пролунала й від низки інших консервативних політиків. Заступник голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадепуль (Johann Wadephul) розгледів у цьому відео ще один доказ того, що Ламбрехт не підходить для посади міністра оборони. "Крім того, відео продемонструвало, що вона не має відчуття ситуації загалом, а також стосовно того, як таке сприймають солдати, котрі воюють", - цитує слова Вадепуля німецьке видання Die Zeit.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє лібералів, що входять до складу правлячої коаліції, стримано відреагувала на дискусію навколо новорічного відео Ламбрехт. "Це новорічне відео є справою міністерки та її комунікаційного штабу. Мені особисто сетинг видається дещо невдалим. Більше я про це говорити нічого не хочу", - наводить слова Штрак-Ціммерманн агентство dpa.

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В уряді ФРН вирішили не коментувати відео своєї міністерки

В уряді Німеччини не бачать причин для того, аби давати якусь оцінку новорічному відео Ламбрехт. Про це сказала, зокрема, заступниця урядового речника Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann). Представник міністерства оборони, як повідомляє dpa, звернув увагу на те, що йдеться про приватно відзняте відео, для якого не використовувались жодні ресурси міністерства, і також відмовився його коментувати.

Ламбрехт уже неодноразово наражалась на критику як міністерка оборони. Востаннє - через скандал навколо непридатних для використання нових бойових машин піхоти Puma, які в Бундесвері планували взяти на озброєння й замінити ними застарілі БМП Marder.

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