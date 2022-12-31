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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz)
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Війна в Україні - головна тема новорічного звернення Шольца

Олександра Іванова | Роман Губа
2 год. тому

Багато хто відчуває сьогодні занепокоєння через війну, проте "історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами", зазначив канцлер ФРН Шольц у новорічному зверненні до співгромадян.

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2022 рік пройшов під знаком єдності та сили, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у новорічному зверненні до співгромадян у суботу, 31 грудня, наголосивши, що перед обличчям війни в Україні "Європейський Союз і НАТО виявили давно не бачену згуртованість".

Путін веде "імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи" і пов'язана з нею "зміна епох" принесла і Німеччині суворі випробування, констатував Шольц. Багато хто сьогодні занепокоєний через війну та страждання українського народу, проте "історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами", продовжив він.

"Німеччина продовжить підтримувати Україну"

"Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - пообіцяв глава уряду ФРН.

Водночас він зазначив, що Німеччина не дозволила шантажувати себе, "коли Росія влітку перекрила вентиль". У зв'язку з цим федеральний канцлер нагадав про введення в дію в середині грудня першого терміналу для прийому скрапленого газу в порту Вільгельмсгафена, який має гарантувати незалежність Німеччини від російських поставок блакитного палива.

"Цей новий термінал і необхідні для нього комунікації наші інженери та фахівці спорудили менш ніж за 200 днів", - підкреслив Шольц, додавши, що найближчим часом у Німеччині мають бути введені в дію та інші СПГ-термінали: у Лубміні, Штаді та Брунсбюттелі.

Іншою важливою темою, якої торкнувся Шольц у своєму зверненні, стала надзвичайна готовність німців підтримати українців, які змушені залишити батьківщину, рятуючись від війни. За словами канцлера ФРН, кількість волонтерів, які допомагають українським біженцям, склала у році, що минає, 29 мільйонів людей по всій Німеччині.

Про заслуги німецьких інженерів та заходи підтримки населення

Окремо Олаф Шольц зачепив тему інноваційних розробок німецьких інженерів та техніків, зокрема, у сфері утилізації батарей для електромобілів та інших галузях, спрямованих на створення "чистого майбутнього для майбутніх поколінь".

"Такою є Німеччина на початку цього нового року! Сильна країна. Країна, яка швидко та ефективно працює над створенням благополучного, безпечного майбутнього", - заявив Шольц, нагадавши таким чином про заходи фінансової підтримки населення, які покликані допомогти німцям легше пережити наслідки кризи. викликаної різким зростанням цін.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz)

Війна в Україні - головна тема новорічного звернення Шольца

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