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Олаф Шольц на відкритті СПГ-терміналу
СПГ-термінал покликаний скоротити залежність Німеччини від газу з РФФото: Michael Sohn/REUTERS
ЕкономікаНімеччина

У Німеччині відкрили перший плавучий СПГ-термінал

Валерій Сааков
3 год. тому

Наступного року в Німеччині відкриють ще кілька плавучих СПГ-терміналів, покликаних зменшити нинішню енергозалежність країни від Росії.

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У портовому місті Вільгельмсгафен у Нижній Саксонії відкрили перший у Німеччині плавучий термінал для обробки скрапленого природного газу (СПГ). У проведеній в суботу, 17 грудня, урочистій церемонії відкриття взяв участь канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).Він високо оцінив темпи будівництва. "Це тепер нова німецька швидкість, з якою ми розбудовуємо інфраструктуру, і вона має стати зразком не тільки для цього об'єкта, але і для багатьох, багатьох інших", - сказав Шольц, якого цитує інформагенція dpa.

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Шольц також назвав цей день "добрим днем" для німецької економіки та для всієї країни. Відкритий плавучий термінал покликаний допомогти закрити прогалину в газопостачанні Німеччини, спричинену браком постачання трубопровідного газу з Росії. Першим цей об'єкт має прийняти судно зі скрапленим газом із Нігерії. Його обсягу має вистачити для покриття річної потреби 50 тисяч німецьких домогосподарств.

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До кінця наступного року в Німеччині планують відкрити ще чотири аналогічних плавучих СПГ-термінали. Фінансові витрати на спорудження цих чотирьох об'єктів перебере на себе німецька держава. Ще один термінал спорудять коштом приватних інвесторів. Річна потужність мережі СПГ-терміналів має становити не менше 30 мільярдів кубометрів природного газу, що приблизно дорівнює третині річної потреби Німеччини в цьому виду енергоносіїв. Це має значно зменшити дотеперішню залежність ФРН від російського трубопровідного газу.

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Нещодавно ФРН уклала багаторічну угоду з Катаром, що передбачає регулярні поставки з 2026 року катарського СПГ до Німеччини.

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