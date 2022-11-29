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Судно зі скрапленим природнім газом
Судно зі скрапленим природнім газомФото: HÖGH LNG
ЕкономікаНімеччина

Катар з 2026 року постачатиме скраплений газ до Німеччини

Олександр Куницький
1 год. тому

Угоду розраховано щонайменше на 15 років, починаючи з 2026 року. Скраплений природний газ доставлятимуть в порт Брунсбюттель на німецькому узбережжі Північного моря.

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Катарська енергетична компанія Qatar Energy у вівторок, 29 листопада, досягла домовленості з Берліном про постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Німеччини.

"Це перші довгострокові угоди про постачання СПГ до Німеччини, які сприяють довгостроковій енергетичній безпеці країни, а також Європи", - цитує міністра енергетики Катару Саада Шаріду аль-Каабі агенція dpa. 

Згідно з угодою, газ продаватиметься американській компанії Conoco Phillips, яка доставлятиме його в порт Брунсбюттель на німецькому узбережжі Північного моря. Поставки планується здійснювати щонайменше 15 років, починаючи з 2026 року. Щорічний обсяг - до двох мільйонів тонн.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) привітав угоду, але зазначив, що споживання газу необхідно поступово скорочувати, аби досягти кліматичних цілей країни.

Довгострокове партнерство ФРН та Катару

Катар - один із найбільших у світі постачальників СПГ, а також має треті у світі запаси газу після Росії та Ірану.

20 березня Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство в сфері енергетики. Це партнерство передбачає не лише постачання СПГ до Німеччини, а й розробку відновлюваних енергоносіїв, а також заходи щодо посилення енергоефективності. Німеччина намагається замінити поставки російського газу, практично припинені через війну проти України. Для цього Берлін будує кілька терміналів для прийому СПГ на Північному та Балтійському морях.

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