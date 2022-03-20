Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство в енергетиці

Німеччина та Катар погодили довгострокове партнерство у галузі енергетики, повідомив міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) у ході візиту до міста Доха у неділю, 20 березня. Він зазначив, що це - крок до здобуття більшої незалежності від Росії на тлі російського вторгнення в Україну.

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Як зазначив Габек після зустрічі в Досі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані, сторони домовилися про довгострокове енергетичне партнерство. Він наголосив і на "сильній динаміці", зазначивши, що емір продемонстрував навіть ширшу підтримку, ніж очікувалося.

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Постачання зрідженого газу з Катару

За словами Габека, глави німецьких компаній, які супроводжують його під час візиту до Катару, тепер проведуть з катарською стороною докладні переговори щодо укладення контрактів. Міністр не уточнив, про які саме обсяги газу з Катару йдеться.

Катар - один із найбільших у світі постачальників скрапленого природного газу (СПГ). До візиту в Доху Габек заявляв, що йдеться і про короткострокові, і про довгострокові постачання газу з Катару. Міністр повідомив про намір форсувати спорудження у Німеччині терміналів для прийому СПГ.

Як зазначив Габек, узгоджене партнерство з Катаром передбачає не лише постачання СПГ до Німеччини, а й розробку відновлюваних енергоносіїв, а також заходи щодо посилення енергоефективності. У цих сферах німецькі фірми можуть запропонувати багато чого, зазначає агентство dpa.