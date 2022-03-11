Олаф Шольц: Німеччина не відмовиться від імпорту газу з Росії

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії. "Це усвідомлене, обґрунтоване та зрозуміле рішення, ми, принаймні з нашого боку, не зупинимо того імпорту, який зараз є в Європі у сфері енергетики", - заявив він після неформального саміту ЄС у Версалі в п'ятницю, 11 березня.

За словами Шольца, глави держав та урядів ЄС абсолютно єдині в думці щодо цього питання. "Європа набагато більше залежить від імпорту енергоносіїв, ніж, наприклад, США та Канада, яким через це простіше впоратись із ситуацією. Вони знають, що те, що роблять вони, ми у Європі не можемо застосувати в тому ж обсязі", - пояснив канцлер ФРН.

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Залежність від російських енергоносіїв

За даними міністерства економіки ФРН, частка російського імпорту в газовому постачанні до Німеччини становить близько 55 відсотків, у постачанні вугілля - близько 50 та у постачанні нафти - близько 35 відсотків. Водночас, як заявив Шольц, країни ЄС налаштовані посилювати санкції в інших сферах, які матимуть негайні наслідки для економічного розвитку Росії.

Енергетична незалежність до 2027 року

Євросоюз на тлі гострої конфронтації в стосунках з Москвою налаштований упродовж п'яти років позбутися енергетичної залежності від Росії. "До кінця травня ми надамо пропозицію з метою позбуватися нашої залежності від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час саміту ЄС у Версалі.

За словами фон дер Ляєн, регулятор визначить шляхи покращення дизайну ринку електроенергії з метою посприяти оновленню у сфері енергетики. Водночас вона підкреслила, що споживачі та підприємства потребують підтримки вже зараз, тому Єврокомісія готує директиви для того, аби як виняток запровадити регулювання цін та забезпечити держпідтримку підприємств. До кінця березня Єврокомісія запропонує додаткові заходи з метою обмеження "ланцюгових реакцій" між високими цінами на газ та електроенергію, які можуть передбачати й тимчасове обмеження зростання цін, сказала фон дер Ляєн.

"Ми маємо бути готові до наступної зими. Тому ми створимо експерту групу, яка розробить план, який щороку забезпечуватиме завантаження газових сховищ до жовтня на рівні 90 відсотків", - сказала вона.

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