Байден: Росія заплатить "сувору ціну", якщо застосує хімічну зброю в Україні

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Росія заплатить "сувору ціну", якщо вона застосує хімічну зброю в Україні. Про це він сказав у п’ятницю, 11 березня, оголошуючи нові санкції проти Російської Федерації за вторгнення в Україну.
Виступ Байдена був реакцією на російські заяви щодо начебто розробки біологічної та хімічної зброї в Україні. На Заході вважають, що це це може свідчити про підготовку Москвою підґрунтя для використання такої зброї зі свого боку.
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Нові санкції проти РФ
Президент США також розповів про нові санкції щодо Росії. Зокрема, США заборонили імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів з РФ, а також заборонили постачати прикраси до Росії. Також ЄС та Велика сімка (G7) планують скасувати режим "найбільшого сприяння" у торгівлі з Росію в рамках СОТ. Крім того, G7 хоче унеможливити отримання Росією позик від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
США не воюватиме в Україні
Водночас Байден вкотре заявив, що США не воюватиме в Україні, аби не розпочати Третю світову війну. "Ми не будемо воювати проти Росії в Україні. Пряма конфронтація між НАТО та Росією - це третя світова війна, і маємо прагнути попередити її", - сказав Байден.
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Автор: Микола Пермяков