Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 10 березня читайте тут.

DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня (час київський).

++13.02++

Під час обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату на Харківщині люди перебували в укритті, жертв немає, повідомили у ДСНС. Мова йде про 30 осіб персоналу та 330 пацієнтів, серед яких - переважно літні люди та інваліди, повідомили у відомстві.

++12.50++

Європейський Союз має намір подвоїти військову допомогу Україні, заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Єврокомісія запропонувала виділити Україні ще 500 мільйонів євро, сказав Боррель у кулуарах неформального саміту ЄС у Версалі. "Всі чудово розуміли, що нам необхідно збільшити військову підтримку України", - зазначив він і висловив упевненість у тому, що лідери країн Євросоюзу схвалять цю пропозицію. Одночасно ЄС розглядає можливість запровадження подальших санкцій проти російських олігархів та економіки РФ.

++12.35++

За даними міністерства оборони Великобританії, російські війська можуть відновити наступальні операції за кілька днів, після перезавантаження своїх сил. Згідно з заявою, однією з цілей наступу може бути Київ.

++12.05++

Внаслідок війни, яку Росія веде проти України, українська економіка зазнала збитків у 119 мільярдів доларів, повідомив заступник міністра економіки країни Денис Кудін. За його даними, у зоні бойових дій 75 відсотків підприємств припинили діяльність. На Сході країни не працює більшість металургійних заводів.

++12.09++

ЗСУ звільнили від російських окупантів п'ять населених пунктів у Чернігівській області. За даними центру Оперативного командування "Північ", під час звільнення вдалось захопити російську бронетехніку. Назви населених пунктів не розголошують.

++11.45++

Місто Волноваха, розташоване на північ від портового Маріуполя, перейшло під контроль бойовиків самопроголошеної "ДНР". Про це заявив на брифінгу в Москві офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков. З українського боку підтвердження цієї інформації не було.

++11.30++

В України через війну можуть скасувати ЗНО і вступні іспити. Відповідний законопроєкт подано до Верховної Ради. Міністр освіти України Сергій Шкарлет повідомив, що деталі будуть відомі згодом.

++11.09++

"Укрзалізниця" евакуювала понад два мільйони людей за 15 днів війни. "Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова, які перебувають під постійним бомбардуванням ворога. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут - до Польщі", - повідомила компанія у своєму Теlegram каналі.

++10.55++

Російські війська завдали авіаудару по Оскольському психоневрологічному інтернату на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на момент удару в будівлі перебували 330 осіб, з них щонайменше 15 маломобільних людей. Дані по кількості постраждалих уточнюються.

++10.44++

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 11 березня російські війська втратили понад 12 тисяч солдатів. За добу російських сил за добу - 266 осіб. Також війська РФ втратили понад 1518 танків та іншої бронетехніки, 57 літаків та 83 вертольотів, 125 реактивних систем залпового вогню та три кораблі/катери.

Міністерство оборони РФ повідомляє, що за час бойових дій російська армія знищила понад 3,2 тисячі об'єктів військової інфраструктури України. Крім того, Україна втратила 98 літаків та 113 реактивних систем залпового вогню.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++10.13++

У Маріуполі критична ситуація, місто бомбардують кожні пів години. Російська авіація обстрілює переважно житлові масиви, вбиваючи мирне населення, повідомив мер міста Вадим Бойченко. "Ми пережили два дні пекла, армагеддону, який нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї", - заявив Бойченко у відеозверненні на Telegram.

++09.45++

Унаслідок нічного обстрілу житлових будинків хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради на Сумщині загинуло двоє мирних жителів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 11 березня з Сумщини гуманітарні коридори до інших міст не працюватимуть

++09.35++

"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива. Про це говориться у повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії у Telegram. Постачальниками ядерного палива в Україну є російська компанія "ТВЕЛ" та американська компанія Westinghouse.

++9.30++

Українська віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила про низку гуманітарних коридорів, про які сторони конфлікту домовилися на 11 березня:

з Маріуполя у напрямку Запоріжжя. Із Запоріжжя до Маріуполя виїдуть колони з гуманітарною допомогою та автобусами для евакуації;

з міста Пологи та Енергодара до Запоріжжя;

з Волновахи до Покровська;

з Ізюма до Лозової. Із Лозової до Ізюма доставлять гуманітарний вантаж;

з Бучі, Гостомеля, Микуличина, селища Козаровичі до Києва. Для евакуації в пункти направлять автобуси з Києва;

з міста Андріївка, Макарів і Бородянка на Київщині до Житомира; для евакуації в пункти направлять автобуси з Києва.

Руйнування внаслідок обстрілів у Волновасі, фото 8 березня 2022 року

++09.27++

Унаслідок обстрілу аеропорту Луцька загинуло двоє людей. Керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомляє також про шістьох поранених, рятувальники продовжують працювати на місці.

++09.20++

ЄС не запроваджуватиме заборону на постачання російського газу чи нафти, стверджує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, рішення з найважливішого питання виявилося вдалим. "Санкцій на газ і нафту не буде, тому енергопостачання Угорщини - у безпеці", - заявив Орбан у відеоролику, розміщеному в його акаунті у Facebook.

++08.55++

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко вилетів у Москву на переговори з Володимиром Путіним, повідомив близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого". Це буде друга очна зустріч Лукашенка та Путіна менше ніж за місяць.

++08.42++

У Харкові в результаті обстрілу військовими РФ спалахнули підстанції та гуртожиток Харківського фізико-технічного інституту. Державній службі з надзвичайних ситуацій вдалось ліквідувати обидві пожежі. Наразі про постраждалих не повідомляють.

++08.35++

У Чернігові відсутнє водопостачання. "Усе місто без води. Потрібно знайти місце пошкодження мереж. Поки не усунемо порив, води не буде", - повідомляють у комунальному підприємстві "Чернігівводоканал".

++08.13++

В Івано-Франківську пролунали вибухи. Війська РФ атакували місцевий аеропорт, повідомив мер міста Руслан Марцинків. "Сталися вибухи в нашому аеропорту. Зберігайте спокій, працюють відповідні служби. В районі аеропорту тимчасово обмежили рух транспорту", - повідомив він. Також Марцинків зазначив, що система повітряної тривоги не спрацювала. Жертви відсутні.

++06.59++

Три авіаудари нанесли зранку п'ятниці по Дніпру. "Потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з наступним горінням", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Попередньо відомо про одного загиблого.

Наслідки обстрілу Дніпра, 11 березня 2022 року

++06.54++

У Луцьку пролунали вибухи. За даними мера міста Ігоря Поліщука, ударів завдали в районі аеродрому. Через це в місті тимчасово припинили роботу двох котелень.

Росія скинула ракети на Луцький аеродром ще у перший день війни, після чого в місті обстрілів не було.

++06.39++

Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупинила всі рейси до РФ і над російською територією. Причиною компанія назвала припинення страхування польотів і заявила, що працює над вирішенням питання. 49 відсотків акцій в Air Astana - у британської BAE Systems. Раніше польоти в Росію та з неї призупинила турецька авіакомпанія Pegasus Airlines у зв'язку з "операційними ризиками" в умовах санкцій проти РФ.

У відповідь на розв'язану війну проти України російським літакам закрили небо більше 35 країн світу, зокрема Європейський Союз, Великобританія, США, Канада та інші.

++06.16++

Радбез ООН збереться у п’ятницю о 17.00 за київським часом на запит Росії, повідомляє Associated Press. РФ хоче обговорити "військову біологічну активність США на території України". При цьому речник ООН Стефан Дюжаррік вкотре наголошує, що немає ніякої інформації про якусь діяльність українського уряду, яка суперечила б її міжнародним договірним зобов'язанням, зокрема й щодо хімічної чи біологічної зброї, а Україна та Захід побоюються, що РФ сама готує відповідну провокацію на українській території.

++05.58++

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян сказав, що ситуація в Україні "бентежить" і що важливо підтримувати Росію та Україну в переговорах щодо припинення вогню. Водночас він не відповів прямо на питання агентства Reuters про те, чи буде КНР утримуватись від засудження РФ незалежно від того, що та зробить, і чи готовий Китай надалі давати економічну та фінансову підтримку Росії в умовах санкцій проти неї.

++05.35++

Конгрес США схвалив виділення 13,6 мільярда доларів Україні на військову та гуманітарну допомогу, повідомляє AP. Документ буде переданий на підпис президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.

Крім того, як стверджує агенція, Байден оголосить у п'ятницю, що разом із Європейським Союзом і країнами Великої сімки Сполучені Штати скасують для Росії торговий статус країни "найбільшого сприяння" через вторгнення в Україну. Це начебто дозволить США та союзникам ввести мита на російський імпорт.

++05.15++

Понад мільйон дітей покинули Україну з початку війни, яку розв'язала Росія, повідомляє дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Більшість з них сім'ї доставили до сусідніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

++04.54++

За підсумком зустрічі лідерів держав-членів Європейського Союзу у Версалі Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати висновок щодо заявки України на членство.

"Очікуючи, ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоби підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини", - йдеться у спільній заяві лідерів.

Читайте також: Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Учасники неформального саміту лідерів країн ЄС у Версалі, Франція

++04.33++

Ввечері 10 березня російські війська вдруге бомбардували дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". У результаті будівля пошкоджена, а установка повністю знеструмлена. Інформація про наслідки уточнюється, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України. "В черговий раз Російська Федерація здійснила акт ядерного тероризму", - наголошується у повідомленні.

++04.12++

10 березня про вихід з ринку РФ заявили: автомобільні компанії Honda і Mazda, корпорація Stellantis (Maserati, Citroën, Opel, Peugeot, Jeep); найбільша у світі платформа для автопоїздок BlaBlaCar; американська корпорація індустрії розваг Disney; найбільші в світі звукозаписні компанії Sony Music Group і Warner Music Group (слідом за Universal Music Group); американська продовольча компанія Mars (Snickers, Mars, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas, Pedigree) і компанія Mondelez International (Oreo, Jacobs, Cadbury, Milka, Toblerone); бренди одягу та взуття Hugo Boss, Uniqlo, Crocs.

Крім того, як повідомляє український парламент, через санкції зупинила своє виробництво російська автомобільна компанія Lada, з РФ і Білорусі вирішила піти система термінових переказів грошей Western Union, міжнародні мережі готелів Hilton і Hyatt вирішили не відкривати в Росії нові готелі, а медіагрупа Hearst Magazines (Cosmopolitan, Harper’s Bazaar та Esquire) вийшла зі співпраці з компаніями РФ.

++03.48++

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що західні санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на війну в Україні, призведуть до "різкого скорочення російської економіки", передає агенція AFP. "Росія переходить у глибоку рецесію з масовим зниженням курсу рубля та зниженням купівельної спроможності громадян", - сказала вона і додала що "дефолт РФ більше не є майлоймовірною подією".

++03.27++

Інтерпол не виключатиме Росію зі своєї мережі, йдеться в заяві на його сайті. Водночас Міжнародна організація кримінальної поліції запровадить посилені заходи щодо РФ, щоби запобігти можливому зловживанню Росією її каналами стосовно України. Йдеться про запровадження нової схеми розгляду російських запитів: Москва не зможе надсилати їх безпосередньо до країн-членів, їх спершу детально перевірятиме генеральний секретаріат організації.

++03.11++

Хмарний сервіс Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії, повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У Facebook міністр подякував компанії за підтримку України, нагадавши, як вона посилила захист для українців через свої інструменти, а росіян піддала санкціями та обмеженнями.

++02.54++

Українські медіагрупи запустили ввечері 10 березня спільний телевізійний проєкт "FREEДОМ" російською мовою. "Разом відкриватимемо очі росіянам", - написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

++02.31++

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що 10 березня авіація знищила дві великі колони російської техніки та вразила 10 російських літаків, які бомбили мирні українські міста, переважна більшість з них - штурмовики Су-25.

++02.02++

Засідання Ради Безпеки ООН, фото 27 лютого 2022 року

Росія просить Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй скликати в п’ятницю засідання, щоб обговорити "військову біологічну активність США на території України", повідомив у Twitter перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

++01.46++

Агенція Reuters із посиланням на внутрішні листи компанії Meta повідомила, що Facebook і Instagram дозволять публікацію закликів до насильства через війну Росії проти України. Йдеться про те, що дописи з закликами до насильства проти російських солдатів чи з побажаннями смерті лідерам РФ Володимиру Путіну та Білорусі Олександру Лукашенку начебто не будуть блокуватися в Україні, Росії, Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, Грузії, Азербайджані та Вірменії.

Новину підтвердив директор із політичних комунікацій Facebook Енді Стоун, але наголосив, що про заклики до насильства проти всіх росіян не йдеться. "Ми тимчасово дозволили форми політичного вираження, які зазвичай порушували би наші правила, як насильницькі заклики до "смерті російських загарбників", але ми досі не дозволяємо закликів до насильства проти цивільних росіян", - написав він у Twitter.

++01.32++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав бізнес відновлювати виробництва, де це можливо, та повертати працівників до роботи. Одним із основних завдань уряду наразі він назвав проведення посівної в тих регіонах, де немає активних бойових дій. "Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

++01.15++

За підсумком 15-ої доби війни генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські війська намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснювати перегрупування військ, відновлювати боєздатність, поповнювати запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. "У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ", - ідеться у повідомленні в Facebook. При цьому в генштабі запевняють, що сили оборони України стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

++00.57++

Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європейського Союзу, які розглядають заявку України на членство в ЄС. "Я вважаю, що наш народ, держава і армія вже зробили все, щоб нас хотіли бачити серед рівних, щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує, а є ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне. Я точно знаю, що якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б обрали народ України. Коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю, що український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики, впевнений, підлаштуються. Бажано швидше", - сказав він у відеозверненні.

Читайте також: Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС

++00.41++

10 березня гуманітарними коридорами вивезли майже 40 тисяч українців, а за попередні два дні евакуювали більше 100 тисяч людей, повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Але Маріуполь і Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для початку роботи гуманітарного коридору. Російські війська так і не припинили вогонь. Попри це, я вирішив все одно направити колону вантажівок до Маріуполя з їжею, водою, ліками. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор", - розповів він. Зеленський також нагадав, що війська РФ зруйнували головну будівлю Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. "Це відвертий, зухвалий терор від досвідчених терористів. Світ повинен це знати і визнати. Ми усі маємо справу з державою-терористом", - наголосив він. При цьому Зеленський запевнив, що спроби довезти до Маріуполя допомогу продовжаться.

++00.21++

Український президент Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями російських ЗМІ про нібито розробку в Україні бактеріологічної зброї та підготовку до хімічної атаки. "Мене це дуже непокоїть, бо ми неодноразово переконувались вже: хочеш дізнатись про плани Росії - послухай, в чому Росія звинувачує інших. Вони вже робили такі речі в інших країнах точно так само: самі анонсовували, самі організовували", - сказав він у відеозверненні. Зеленський застеріг РФ від застосування хімічної зброї в Україні: "Якщо ви зробите щось подібне проти нас - ви отримаєте найжорсткішу санкційну відповідь".

++00.01++

За 15 днів війни в Україні від бомбардувань та обстрілів військами РФ пошкоджені або зруйновані понад 280 шкіл, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.