Вступ України до ЄС: чи настав час для швидких і сміливих рішень?

Складні процедури вступу в Європейський Союз зазвичай затягуються на роки чи навіть десятиліття. Але є шанс, що принаймні перші кроки цього процесу для України, Грузії та Молдови, які недавно подали свої заявки на вступ, можуть бути швидшими.

Після нападу Росії на Україну президент Володимир Зеленський закликав невідкладно розпочати процедуру негайного приєднання України до ЄС. Однак така прискорена процедура угодами ЄС не передбачена.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна, Грузія та Молдова мають виконати певні умови щодо політичної стабільності, верховенства права та економічних показників. З точки зору Єврокомісії, про негайне приєднання не йдеться. "В Європейському Союзі не обійтися без критеріїв. Ми всі підписали угоди, існують передумови, які мають бути виконані", - сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

Негайне приєднання?

Президент Польщі Анджей Дуда, однак, невдовзі після нападу Росії на Україну висловився за прискорену процедуру. "Польща підтримує швидкий шлях до членства України в ЄС. Статус кандидата має бути надано невідкладно, негайно після цього мають розпочатися переговори про вступ. Україна також повинна мати доступ до фонду відновлення ЄС", - заявив Дуда. Деякі східноєвропейські країни-члени теж підтримують швидку процедуру.

Голови урядів Грузії, України та Молдови у Брюсселі, 30 листопада 2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не залишила сумнівів у тому, що місце України у ЄС, але залишається відкритим питання про те, як і коли. "Немає сумніву, що хоробрий народ України є частиною нашої європейської родини. Вони захищають наші цінності", - сказала фон дер Ляєн.

Наразі 27 країн-членів ЄС погодилися прийняти заявки на членство від України, Грузії та Молдови та направити їх на розгляд Єврокомісії. Голова Ради ЄС Шарль Мішель, який головуватиме на саміті глав держав і урядів ЄС у Парижі у четвер і п'ятницю, пообіцяв, що заявки від України, Грузії та Молдови на саміті розглянуть.

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Справа розтягнеться на роки?

Зазвичай розгляд заявки на членство триває у Єврокомісії до 18 місяців. Після цього заявнику надається так званий статус кандидата. Це означає, що ЄС серйозно налаштований прийняти країну до свого складу. Та шлях до фактичного початку переговорів про вступ може розтягтися на роки. Поступ залежить від реформ у країні-кандидаті та від політичної волі країн ЄС.

Зараз у статусі кандидатів чотири країни Західних Балкан і Туреччина. Переговори про вступ тривають зі Сербією та Чорногорією. Північна Македонія та Албанія чекають початку діалогу на цю тему. Боснію і Герцеговину та Косово поки що не названо кандидатами. Боснія і Герцеговина, наприклад, подала заявку на членство ще в 2016 році. У грудні 2021 року у Приштині оголосили, що незабаром подадуть свою заявку, хоча деякі члени ЄС не визнають державність Косова. Переговори про вступ з Туреччиною були заморожені 2016 року через автократію влади президента Реджепа Таїпа Ердогана.

ЄС з Україною, Грузією та Молдовою уклав угоди про асоціацію, які мають на меті наблизити ці країни до стандартів ЄС. А втім, це ще не гарантує переговорів про статус кандидата та приєднання до ЄС. Голова Єврокомісії фон дер Ляєн зазначає, що відносини з Україною, Грузією та Молдовою вже вибудовані, тож їх не треба починати тепер з нуля. "Це процес, який уже розпочався і зараз просувається на повній швидкості".

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Останнє слово - консенсус усіх членів ЄС

У резолюції минулого тижня Європейський парламент проголосував за надання Україні статусу кандидата. Цей процес має ґрунтуватися на угодах ЄС. Водночас слід і надалі сприяти інтеграції України до єдиного європейського ринку. У постанові парламенту про прискорену процедуру не йдеться.

Значною мірою все залежить від політичної волі 27 держав-членів. Зараз Болгарія блокує переговори про вступ з Північною Македонією через суперечку про мову та історію країни. Нідерланди та Франція мають застереження щодо переговорів з Албанією, оскільки там занадто поширені організована злочинність та корупція.

Президент Молдови Майя Санду під час підписання заявки на членство сказала: "Ми хочемо жити в мирі та свободі та бути частиною вільного світу. Деякі рішення потребують часу, інші ж повинні ухвалюватися швидко та рішуче, використовуючи можливості, які пропонує світ, що змінюється".

Кандидати на вступ на Західних Балканах, які роками чекали на прогрес, можуть відчути певну несправедливість щодо себе, якщо Україна, Грузія чи Молдова у зв'язку з воєнним нападом або загрозою з боку Москви "перестрибнуть" через певні етапи в процесі вступу до ЄС.

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