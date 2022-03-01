Європарламент: ЄС слід працювати над наданням Україні статусу кандидата

Європейському Союзу слід працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. До цього закликає резолюція Європейського парламенту, яку ухвалили на позачерговій пленарній сесії у Брюсселі у вівторок, 1 березня. За неї проголосували 637 євродепутатів, 13 висловилися проти, ще 26 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

"Європарламент закликає інституції ЄС працювати у напрямку надання Україні статусу кандидата (на вступ. - Ред.) до ЄС, у відповідності до статті 49 Договору про Європейський Союз на основі заслуг, а, тим часом, продовжувати працювати над її інтеграцією до внутрішнього ринку ЄС у відповідності до угоди про асоціацію", - йдеться у резолюції. Вона не має обов'язкової сили, але висловлює думку всього Європарламенту.

Європарламент засудив військову агресію РФ проти України

Резолюція найжорсткішим чином засудила "незаконну, неспровоковану та невиправдану військову агресію проти України та вторгнення в неї, так само, як і участь Білорусі у цій агресії". Документ вимагає від Росії припинити всі військові дії в Україні та вивести всі війська, зброю та техніку з усієї міжнародно визнаної території України. Також євродепутати закликали Росію повернутися на шлях діалогу та дипломатії.

Європарламент також висловив "безутішну жалобу через трагічні втрати життя та людські страждання, спричинені російською агресією". У резолюції наголосили, що напади на цивільне населення та інфраструктуру, а також невибіркові атаки заборонені міжнародним правом і тому є воєнними злочинами.

Резолюція "вшановує неймовірну мужність, продемонстровану народом України, героїчним президентом Володимиром Зеленським та хоробрими солдатами, котрі боронять свою країну від російських загарбників".

Читайте також:РФ нанесла ракетний удар по телевежі в районі Бабиного Яру в Києві

Євродепутати пропонують додаткові санкції проти Росії

Європарламент привітав санкції, які ЄС запроваджує щодо Росії за війну проти України. Але при цьому вказав на необхідність додаткових жорстких санкцій, з огляду на останні атаки по житлових районах і цивільній інфраструктурі.

Євродепутати навели довгий список можливих додаткових санкцій. Наприклад, це заборона всіх європейських інвестицій в Росію, а також з Росії. На думку Європарламенту, вся Росія та Білорусь повинні бути відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. А на банки, які використовують альтернативні цій платіжній системи засоби, накласти окремі санкції. Ще один варіант - закриття всіх портів ЄС не лише для російських кораблів, але й для тих суден, які перед цим заходили в гавані у РФ або ж прямують до них.

Читайте також: Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України

Росії доведеться компенсувати шкоду, завдану Україні війною

Резолюція закликає ЄС і його держави й далі надавати економічну та фінансову допомогу Україні, а також підготувати "мульти-мільярдний" план у євро з підтримки економіки України та відбудови її зруйнованої інфраструктури. "Європарламент наголошує, що РФ несе відповідальність за руйнування української інфраструктури, включно з цивільними та житловими будівлями, а також за значні економічні втрати, і повинна буде компенсувати шкоду, завдану її агресивними діями", - говориться в документі.