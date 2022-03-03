Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

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Молдова подає заявку на членство в Євросоюзі. Перед цим таку саму заявку підписав прем'єр Грузії. Раніше цього тижня заявку на вступ до ЄС подала Україна.
Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Цим вона окреслила прозахідний курс країни, який значно прискорився з вторгненням Росії в сусідню Україну.
"Ми хочемо жити в мирі, процвітанні, бути частиною вільного світу. Хоча деякі рішення потребують часу, інші мають ухвалюватися швидко і рішуче, тож ми маємо користуватися можливостями, які приходить зі світом, що змінюється", - сказала Санду.
Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.
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Рінше таку ж заявку на вступ до ЄС подала Україна. Переговори про вступ до ЄС - як для Кишинева, так і для Києва - ще не розпочато. Як правило, країна-кандидатка багато років узгоджує своє законодавство з законодавством блоку 27 країн.
Очікується, що ситуацію зі вступом України до ЄС обговорять на неформальному саміті в Парижі наступного тижня.
Раніше цього ж дня стало відомо, що президент Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку своєї країни на членство в ЄС.