Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Цим вона окреслила прозахідний курс країни, який значно прискорився з вторгненням Росії в сусідню Україну.

"Ми хочемо жити в мирі, процвітанні, бути частиною вільного світу. Хоча деякі рішення потребують часу, інші мають ухвалюватися швидко і рішуче, тож ми маємо користуватися можливостями, які приходить зі світом, що змінюється", - сказала Санду.

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.

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Рінше таку ж заявку на вступ до ЄС подала Україна. Переговори про вступ до ЄС - як для Кишинева, так і для Києва - ще не розпочато. Як правило, країна-кандидатка багато років узгоджує своє законодавство з законодавством блоку 27 країн.

Очікується, що ситуацію зі вступом України до ЄС обговорять на неформальному саміті в Парижі наступного тижня.

Раніше цього ж дня стало відомо, що президент Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку своєї країни на членство в ЄС.