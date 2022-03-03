 Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Президентка Молдови підписала заявку на вступ до ЄС

Молдова подає заявку на членство в Євросоюзі. Перед цим таку саму заявку підписав прем'єр Грузії. Раніше цього тижня заявку на вступ до ЄС подала Україна.

Молдова подала заявку до ЄС

Молдова подала заявку до ЄС

Президентка Молдови Мая Санду підписала у четвер офіційну заявку на вступ її країни до Європейського Союзу. Цим вона окреслила прозахідний курс країни, який значно прискорився з вторгненням Росії в сусідню Україну.

"Ми хочемо жити в мирі, процвітанні, бути частиною вільного світу. Хоча деякі рішення потребують часу, інші мають ухвалюватися швидко і рішуче, тож ми маємо користуватися можливостями, які приходить зі світом, що змінюється", - сказала Санду.

Найближчим часом заявка буде надіслана до Брюсселя, підкреслила президентка.

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Рінше таку ж заявку на вступ до ЄС подала Україна. Переговори про вступ до ЄС - як для Кишинева, так і для Києва - ще не розпочато. Як правило, країна-кандидатка багато років узгоджує своє законодавство з законодавством блоку 27 країн.

Очікується, що ситуацію зі вступом України до ЄС обговорять на неформальному саміті в Парижі наступного тижня.

Раніше цього ж дня стало відомо, що президент Грузії Іраклій Гарібашвілі підписав заявку своєї країни на членство в ЄС.

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