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Фото: Rodion Proca/SNA/IMAGO
Фото: Rodion Proca/SNA/IMAGO
Майя Санду
Майя Санду - молдавська державна діячка та політик, президентка Молдови з 2020 року.
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Новини
04.11.2024
4 листопада 2024 р.
Санду впевнено перемогла на виборах у Молдові
03.11.2024
3 листопада 2024 р.
У Молдові відбувається другий тур виборів президента
02.11.2024
2 листопада 2024 р.
Молдова побоюється втручання РФ у голосування за кордоном
21.10.2024
21 жовтня 2024 р.
ЄС про референдум в Молдові: "безпрецедентне втручання" РФ
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Докладно
Вибори в Молдові: як і чому перемагає Майя Санду
Вибори в Молдові: як і чому перемагає Майя Санду
За результатами другого туру президентських виборів у Молдові чинна глава держави Майя Санду набирає 55% голосів.
Суспільство
04.11.2024
4 листопада 2024 р.
Хто стане президентом? Молдова робить остаточний вибір
Хто стане президентом? Молдова робить остаточний вибір
Хто стане президентом Молдови, вирішиться за підсумками другого туру виборів. DW - про те, що потрібно про нього знати.
Політика
02.11.2024
2 листопада 2024 р.
Як було організовано "підкуп" голосів на виборах у Молдові
Як було організовано "підкуп" голосів на виборах у Молдові
Молдавська поліція розкрила механізм масового підкупу виборців на гроші з Росії.
Політика
30.10.2024
30 жовтня 2024 р.
Чому референдум у Молдові - ще не перемога євроінтеграції
Чому референдум у Молдові - ще не перемога євроінтеграції
Молдовани обрали ЄС, але святкувати прихильникам євроінтеграції рано. Другий тур буде продовженням референдуму.
Політика
22.10.2024
22 жовтня 2024 р.
Молдова зробила вибір: чи йде країна в ЄС і хто президент?
Молдова зробила вибір: чи йде країна в ЄС і хто президент?
У Молдові одночасно відбулися вибори президента і референдум про вступ країни до ЄС. Які його підсумки?
Політика
21.10.2024
21 жовтня 2024 р.
Вибори й референдум у Молдові: розрив з Росією назавжди?
Вибори й референдум у Молдові: розрив з Росією назавжди?
Уперше схоже на те, що за євроінтеграцію виступає більшість населення.
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16.10.2024
16 жовтня 2024 р.
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Політика
17.02.2023
17 лютого 2023 р.
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Молдова довго пишалася своїм нейтральним статусом. Однак конфлікт навколо України змусив замислитися.
Політика
21.02.2022
21 лютого 2022 р.
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