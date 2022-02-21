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Президентка Молдови Майя Санду
Фото: Rodion Proca/SNA/IMAGOФото: Rodion Proca/SNA/IMAGO

Майя Санду

Майя Санду - молдавська державна діячка та політик, президентка Молдови з 2020 року.

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Новини

4 листопада 2024 р.

Санду впевнено перемогла на виборах у Молдові

3 листопада 2024 р.

У Молдові відбувається другий тур виборів президента

2 листопада 2024 р.

Молдова побоюється втручання РФ у голосування за кордоном

21 жовтня 2024 р.

ЄС про референдум в Молдові: "безпрецедентне втручання" РФ

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Докладно

Чинна президентка Молдови Майя Санду, 4 листопада 2024 року

Вибори в Молдові: як і чому перемагає Майя Санду

Вибори в Молдові: як і чому перемагає Майя Санду

За результатами другого туру президентських виборів у Молдові чинна глава держави Майя Санду набирає 55% голосів.
Суспільство4 листопада 2024 р.
Урна для голосування на одній із виборчих дільниць Молдови

Хто стане президентом? Молдова робить остаточний вибір

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Хто стане президентом Молдови, вирішиться за підсумками другого туру виборів. DW - про те, що потрібно про нього знати.
Політика2 листопада 2024 р.
Підрахунок голосів у Кишиневі, 20 жовтня 2024

Як було організовано "підкуп" голосів на виборах у Молдові

Як було організовано "підкуп" голосів на виборах у Молдові

Молдавська поліція розкрила механізм масового підкупу виборців на гроші з Росії.
Політика30 жовтня 2024 р.
Мітинг у Молдові на підтримку євроінтеграції

Чому референдум у Молдові - ще не перемога євроінтеграції

Чому референдум у Молдові - ще не перемога євроінтеграції

Молдовани обрали ЄС, але святкувати прихильникам євроінтеграції рано. Другий тур буде продовженням референдуму.
Політика22 жовтня 2024 р.
На одній із виборчих дільниць у Кишиневі в день голосування 20 жовтня

Молдова зробила вибір: чи йде країна в ЄС і хто президент?

Молдова зробила вибір: чи йде країна в ЄС і хто президент?

У Молдові одночасно відбулися вибори президента і референдум про вступ країни до ЄС. Які його підсумки?
Політика21 жовтня 2024 р.
Майя Санду під час пресконференції у Берліні

Вибори й референдум у Молдові: розрив з Росією назавжди?

Вибори й референдум у Молдові: розрив з Росією назавжди?

Уперше схоже на те, що за євроінтеграцію виступає більшість населення.
Політика16 жовтня 2024 р.
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