Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Cаміт ЄПС на два дні зробив Кишинів центром Європи. До цього столиця Молдови на кілька місяців перетворилася на велике будівництво. Жителі пишаються форумом і готові терпіти всі незручності. Репортаж DW.

Другий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) відкрився у Молдові в четвер, 1 червня, за 40 кілометрів від Кишинева, у пам'ятнику архітектури національного значення, приватному виноробному замку Castel Mimi. До столиці Молдови прибули 49 глав держав та урядів європейських країн. Прямо з аеропорту кортежі BMW доставляли гостей на перше пленарне засідання до села Булбоака, де розташовується замок, побудований у французькому стилі.

Президентка Єврокомісії пообіцяла збільшення фінансової допомоги

Літаки з гостями саміту кишинівський аеропорт почав приймати з п'ятої години вечора 31 травня. Відтоді рух у молдовській столиці, як і попереджав її мер Іон Чебан, було практично заблоковано.

Аеропорт Кишинева Фото: Alexander Burakov/DW

Кишинів унікальний тим, що основний тип транспорту тут - тролейбуси. Їхні маршрути реорганізували, а головні проспекти - перекрили.

Заради саміту ЄПС у молдовських школах навіть змістили останній дзвоник із 31 на 30 травня, а 1 червня офіційно оголосили вихідним днем. "Будуть ситуації, коли не вийде дістатися з однієї частини міста до іншої", - попереджав Іон Чебан, і це виявилося правдою.

Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та Майя Санду Фото: Andreea Alexandru/AP/picture alliance

Першою на саміт прилетіла президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). На першій пресконференції 31 травня вона заявила, що Молдова досягла значного прогресу на шляху до ЄС, і пообіцяла значно збільшити обсяг фінансової допомоги країні - до 1,6 мільярда євро. Також вона пообіцяла прямі інвестиції в економіку країни.

Президентка Молдови Майя Санду своєю чергою розповіла про перший відчутний ефект для кожного громадянина її країни - було підписано угоду про лібералізацію роумінгових тарифів з ЄС з 1 січня 2024 року.

Анна Ревенко, Жозеп Боррель (у центрі) та Ніку Попеску Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Тоді ж до Кишинева прибув голова європейської дипломатії Жозеп Боррель і разом із головами МВС та МЗС Молдови Анною Ревенко та Ніку Попеску взяв участь у відкритті Громадянської місії ЄС у Молдові, створеної з метою зміцнення кібербезпеки та боротьби з дезінформацією.

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Зеленський на саміті: ЄС, НАТО, формула миру

1 червня з самого ранку було повністю перекрито трасу Кишинів-Булбоака. Повітряний простір країни було закрито, а аеропорт кожні шість хвилин приймав лише літаки учасників саміту. Всі вони, минаючи Кишинів, одразу вирушали до замку Castel Mimi.

Президенти України Володимир Зеленський та Молдови Майя Санду в замку Castel Mimi Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Водночас центр молдовської столиці було повністю перекрито, а центральна площа Великих національних зборів перетворилася на паркувальний майданчик для офіційних делегацій.

Особливий ажіотаж викликало прибуття до Кишинева президента України Володимира Зеленського. Він приїхав до Булбоаки одним із перших на автомобілі з Одеси, до якої лише 170 кілометрів. Український президент підкоригував програму саміту у своєму Telegram-каналі: "Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру".

Президентка ЄП пообіцяла Кишиневу переговори щодо вступу до ЄС

Резонансним став і перший виступ президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Вона заявила, що переговори щодо приєднання Молдови до ЄС мають розпочатися цього року. А глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель торкнувся ситуації у Придністров'ї. Молдова, зазначив він, самостійно вирішує, як бути з цим регіоном, і навів приклад Кіпру, який став членом ЄС із територіальною проблемою.

Після пленарного засідання учасники саміту розділилися на робочі групи та розпочали детальне обговорення проблем. На вечір заплановано двосторонні зустрічі.

Кишинів перетворився на величезний будмайданчик

У самому Кишиневі жителі з гордістю відгукуються про саміт і готові терпіти всі незручності. Молдова на два дні стала центром Європи, а перед тим Кишинів на кілька місяців перетворився на величезний будівельний майданчик. Рішення про проведення саміту було оголошено президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем 12 січня, і буквально наступного дня у центрі столиці розпочалася глобальна реконструкція.

Так виглядав центр Кишинева за два тижні до саміту Фото: Alexander Burakov/DW

"Вулицю на всю довжину та ширину викопали на глибину двох метрів, переклали комунікації, закопали та побудували кілометри тротуарів", - так описує ремонт Вероніка, яка живе неподалік вулиці "31 серпня 1989 року". Тут було виявлено ділянку старої бруківки, що стало сенсацією. На вулиці, що перетинає старе місто, паралельно до головного проспекту Штефана Великого робітники розкопали бруківку 1877 року.

Крім того, у Кишиневі було реконструйовано за європейськими стандартами всі парки, відремонтовано магістральні вулиці, відновлено освітлення. А головне, відремонтовано всі три дороги, які ведуть до Булбоаки, - розповів DW житель Кишинева Віктор.

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Старовинна бруківка в центрі Кишинева, яку було виявлено під час будівельних робіт Фото: Alexander Burakov/DW

"Євромолдовські" дороги та Придністров'я

Місце проведення саміту, на його думку, обрано не випадково, замок стоїть на трасі Кишинів-Тирасполь, і відстань до головного міста Придністров'я - усього 30 кілометрів. Жителі цього бунтівного регіону вже бачать різницю: виїжджають із "совкового" Тирасполя, за Дністром порівнюють його з молдовською інфраструктурою, а за Булбоакою вже їдуть "євромолдовською" автомагістраллю. Усе це, за словами співрозмовника DW, має показати переваги євроінтеграції.

Рішення провести саміт у Молдові було ухвалено на першій зустрічі ЄПС, яка відбулася у жовтні минулого року у Празі. Обговорювалося, що такі дискусії проводитимуться двічі на рік по черзі країнами-членами ЄС та державами, які не входять до Євросоюзу. Новий формат співпраці для діалогу та політичної координації запропонував президент Франції Еммануель Макрон після подання Україною заявки на вступ до ЄС.