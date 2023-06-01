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Саміт у Молдові: Зеленський пропонуватиме "коаліцію Patriot"

Євгенія Наконечна
42 хв. тому

Український президент Володимир Зеленський говоритиме на саміті Європейської політичної спільноти про "коаліцію винищувачів", а також запропонує створення "коаліції Patriot" для України.

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Президенти Молдови Майя Санду (п) та України Володимир Зеленський
Президенти Молдови Майя Санду (п) та України Володимир ЗеленськийФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові розвиватиме "коаліцію винищувачів" і пропонуватиме створити "коаліцію Patriot". Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram у четвер, 1 червня. "Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - написав він.

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Пезидентка Молдови Майя Санду уже провела двосторонню розмову з Зеленським, який прибув на саміт Європейської політичної спільноти. "Маю честь вітати першого учасника саміту Європейської політичної спільноти, нашого друга і сусіда, президента України Володимира Зеленського. У нас була дуже хороша дискусія ще до початку заходу щодо ситуації на фронті, двостороннього порядку денного та нашого європейського шляху", - сказала Санду, цитують "Українські новини". Вона також наголосила, що усі європейські країни зібралися на саміт, щоб разом підтримати Україну та знайти найкращі рішення для відновлення та підтримки миру на континенті.

Зеленський після розмови з Санду заявив журналістам, що "європейська інтеграція України та Молдови призведе до вступу обох держав до ЄС". Український президент подякував Санду за підтримку українських біженців та України. "Ми разом, плече до плеча... І що важливо, наше майбутнє - в Євросоюзі", - наголосив він. Крім того, Зеленський наголосив, що Україна також прагне вступу до НАТО.

Нагадаємо, 1 червня у Молдові проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на якому будуть присутні лідери 46 країн, а також голови Ради ЄС, Європейської Комісії та Європарламенту.  

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Президенти Молдови Майя Санду (п) та України Володимир Зеленський

Саміт у Молдові: Зеленський пропонуватиме "коаліцію Patriot"

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