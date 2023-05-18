Молдова більше не споживає російський газ - прем'єр країни

Тепер Молдова технічно і комерційно інтегрована в європейську енергетичну мережу, заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан.

Молдова більше не споживає російський природний газ, заявив у четвер, 18 травня, прем'єр-міністр країни Дорін Речан, повідомляє агентство Reuters.

"Якщо на початку війни (Росії проти України. - Ред.) 100 відсотків енергії, яку споживала Молдова, надходило з Росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з Росії", - сказав він на конференції з питань безпеки в Бухаресті.

"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - наголосив прем'єр країни.

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Наприкінці грудня минулого року в уряді Молдови повідомили, що правобережна частина Молдови вперше в історії перестала бути повністю залежною від газу з Росії.

З 2021 року у Молдові триває енергетична криза, яка посилилася через війну в Україні, зростання цін на паливо та напруженість у відносинах з "Газпромом".