Молдова більше не споживає російський газ - прем'єр країни
Максим Сидоржевський
28 хв. тому
Тепер Молдова технічно і комерційно інтегрована в європейську енергетичну мережу, заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан.
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Молдова більше не споживає російський природний газ, заявив у четвер, 18 травня, прем'єр-міністр країни Дорін Речан, повідомляє агентство Reuters.
"Якщо на початку війни (Росії проти України. - Ред.) 100 відсотків енергії, яку споживала Молдова, надходило з Росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з Росії", - сказав він на конференції з питань безпеки в Бухаресті.
"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - наголосив прем'єр країни.