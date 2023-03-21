Молдова відновила споживання російського газу

З грудня весь закуплений в РФ газ Кишинів перенаправляв у придністровський регіон, зокрема, для виробництва електроенергії. Через потепління споживання палива знизилося, і Молдова вирішила постачати цей газ і населенню.

Компанія "Молдовагаз" у березні знову почала спрямовувати населенню газ, закуплений в російського "Газпрома", після тримісячної перерви, повідомив голова газотранспортної компанії Вадим Чебан у понеділок, 20 березня.

"Молдовагаз" у грудні оголосила, що закуповуватиме газ із двох джерел: у "Газпрому", а також у держпідприємства Energocom. При цьому, як пояснила влада республіки, вперше правий берег Дністра забезпечувався газом з альтернативних "Газпрому" джерел, а весь обсяг газу, що надходив з Росії, почав передаватися компанії "Тираспольтрансгаз", яка відповідає за забезпечення Придністров'я.

Там газ, у тому числі, використовувався для вироблення електроенергії на розташованій у регіоні Молдавській ДРЕС. Ця електроенергія постачалася до Молдови за ціною, нижчою, ніж закуповується в Румунії. Це дозволило знизити тарифи споживачам. Молдова також споживала газ, закуплений Energocom на біржі.

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Кишинів перенаправив частину обсягу газу з РФ назад із Придністров'я

Через березневе потепління споживання природного газу в Придністров'ї знизилося, і Кишинів вирішив перенаправити частину палива з сепаратистського в інші регіони країни, пояснив Чебан.

"У цій ситуації, беручи до уваги, що ціна природного газу, що поставляється ПАТ "Газпром" і Energocom практично ідентичні, АТ "Молдовагаз" до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів близько 0,7-0,8 мільйона кубометрів щодня від "Газпрома" і близько 1,3-1,5 мільйона кубометрів щодня від Energocom", - зазначив він.

Енергетична криза в Молдові, що триває з 2021 року, посилилася через війну в Україні, зростання цін на паливо та напруженість у відносинах з "Газпромом". Наприкінці грудня міністр інфраструктури та регіонального розвитку республіки Андрій Спину повідомив, що правобережна частина Молдови вперше в історії перестала бути повністю залежною від газу з Росії.

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