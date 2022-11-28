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Молдавський газовий оператор "Молдовагаз"
Молдавський газовий оператор "Молдовагаз"Фото: Vadim Denisov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаМолдова

"Газпром" вирішив не скорочувати постачання газу до Молдови

Ольга Лебедєва | Євгенія Наконечна
2 год. тому

У Кишиневі усунули порушення в оплаті російського газу, тож постачання триватиме, заявили у російському "Газпромі". Раніше віце-прем'єр Молдови спростував звинувачення Москви.

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Російський концерн "Газпром" заявив про рішення не скорочувати постачання газу до Молдови. "Компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати "Газпрому" поточних поставок російського газу в листопаді. Кошти за "осілий" на території України газ, призначений для споживачів Молдови, в "Газпромі" отримані. У зв'язку з цим прийнято рішення не знижувати подачу газу на ГІС "Суджа" для транзиту до Молдови", - наголошується у Telegram-каналі російського концерну у понеділок, 28 листопада.

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Водночас "Газпром" заявив про "регулярне порушення молдавською стороною контрактних зобов'язань щодо оплати поставок російського газу". Він зазначив, що "залишає за собою право на скорочення або повне припинення постачання газу у разі порушення їх оплати".

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Тижнем раніше "Газпром" заявив, що фіксує осідання в Україні російського газу, призначеного для постачання молдавським споживачам за контрактом із компанією "Молдовагаз". При цьому, за його даними, в Україні накопичилося 52,5 мільйонів кубометрів газу. У Москві попередили, що за збереження транзитного дисбалансу з 28 листопада почнеться скорочення подачі газу для транзиту через Україну. Ціна газу в Європі після заяв "Газпрому" зросла за кілька хвилин на два відсотки.

У відповідь на звинувачення "Газпрому" віце-прем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрей Спіну назвав російський газ, що залишився, в Україні молдавськими резервами. "Обсяги газу, на які посилається "Газпром" і які ніби залишаються в Україні, - це наші заощадження та наші резерви, які ми зберігаємо в Україні. Зрозуміло, що ці обсяги оплачувались і будуть оплачуватись нашою країною", - написав Спіну у своєму Telegram-каналі 23 листопада.

Він уточнив, що газові резерви Молдови вже досягли 200 мільйонів кубометрів, і назвав звинувачення "Газпрому" помилковими. "Молдова у повному обсязі оплачує поставки, а Україна у повному обсязі забезпечує транзит газу до Молдови. "Газпрому" слід виконувати свої контрактні зобов'язання", - наголосив Спіну.

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