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Молдова

Тема

Молдова - країна в Східній Європі. Офіційна назва - Республіка Молдова.

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Чого чекати з Білорусі? - "Європа у фокусі"

Чого чекати з Білорусі? - "Європа у фокусі"

Як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Як у Афінах райони від забудов рятують. Чому в Балтійському морі зникає риба.
Суспільство12 грудня 2022 р.25:50 хв.
Портрет Путіна на стіні в Белграді

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

Глава Мюнхенської конференції з безпеки - про необхідність послабити вплив РФ та про боротьбу з російською пропагандою.
Конфлікти2 грудня 2022 р.
Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця

Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека

Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека

Від атак на українську енергетичну інфраструктуру потерпає і Молдова. DW поговорила з її прем'єркою Наталією Гаврилицею.
Політика1 грудня 2022 р.
Глави МЗС Румунії, Німеччини, Франції та Молдови на конференції у Парижі, 21 листопада 2022 року

Держава-модель: чому Молдова така важлива для ЄС та Києва

Держава-модель: чому Молдова така важлива для ЄС та Києва

Молдова - партнерка Заходу на тлі війни Росії проти України, впевнені учасники конференції у Парижі.
Політика23 листопада 2022 р.
Герб самопроголошеної "ПМР" у Тирасполі

Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни

Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни

Ризик дестабілізації в Молдові є великим. І Придністров'я - не єдина серйозна проблема колишньої радянської республіки.
Політика30 вересня 2022 р.
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Молдова та Грузія з різною швидкістю йдуть до членства у ЄC

Молдова та Грузія з різною швидкістю йдуть до членства у ЄC

Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія - поки ні, але має шанс все виправити через півроку.
Політика24 червня 2022 р.
Пропустити розділ DW рекомендує

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Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ

Як ухвалювалося рішення, довкола чого точилися суперечки, якими будуть наступні кроки, розповідає кореспондент DW.
Політика24 червня 2022 р.07:08 хв.
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Придністров'я - загроза для України й Молдови?

У Придністров'ї війська РФ приведені в бойову готовність. Чи може Росія може використати регіон проти Молдови й України?
Конфлікти5 травня 2022 р.06:32 хв.
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Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова

Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі та надання ЗСУ важкої зброї DW розповів радник міністра оборони Юрій Сак.
Політика27 квітня 2022 р.06:25 хв.
Ukraine-Konflikt - Flüchtlinge in Hamburg

На яких умовах приймають українських біженців різні країни?

Українці розсіялися по всьому світу. Ось як їх приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія. 
Конфлікти15 березня 2022 р.06:29 хв.
Біженці й волонтери на КПП Паланка, кордон Молдови і України

Як Молдова зустрічає біженців з України

Одна з найбідніших країн Європи приймає десятки тисяч біженців з України.
Політика8 березня 2022 р.
Бібліотекарка з Кілії тікає від війни з дітьми. Вісім років тому вона вже вимушена була залишити анексований Крим

"Хочу, щоби Путін сів до в'язниці"

Тисячі українських біженців прибувають до Румунії. Більшість їдуть машиною і далі рухаються на захід.
Суспільство7 березня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Республіка Молдова під прицілом Росії

Віталій Чобану
Гостьовий коментар
Політика28 квітня 2022 р.
Deutschland | Autoren-Foto | Dana Alexandra Scherle

Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Дана Александра Шерле
Коментар
Політика13 липня 2021 р.

Нова доба у найбіднішій країні Європи

Роберт Шварц
Коментар
Політика17 листопада 2020 р.

Молдова може перетворитись на європейську Венесуелу

Роберт Шварц
Коментар
Політика13 червня 2019 р.
Російський політолог Іван Преображенський

Наживка для Додона

Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика18 січня 2017 р.

Безкінечний хаос у Молдові

Роберт Шварц
Коментар
22 січня 2016 р.