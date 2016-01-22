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Молдова
Тема
Молдова - країна в Східній Європі. Офіційна назва - Республіка Молдова.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чого чекати з Білорусі? - "Європа у фокусі"
Чого чекати з Білорусі? - "Європа у фокусі"
Як готуються ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Як у Афінах райони від забудов рятують. Чому в Балтійському морі зникає риба.
Суспільство
12.12.2022
12 грудня 2022 р.
25:50 хв.
"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"
"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"
Глава Мюнхенської конференції з безпеки - про необхідність послабити вплив РФ та про боротьбу з російською пропагандою.
Конфлікти
02.12.2022
2 грудня 2022 р.
Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека
Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека
Від атак на українську енергетичну інфраструктуру потерпає і Молдова. DW поговорила з її прем'єркою Наталією Гаврилицею.
Політика
01.12.2022
1 грудня 2022 р.
Держава-модель: чому Молдова така важлива для ЄС та Києва
Держава-модель: чому Молдова така важлива для ЄС та Києва
Молдова - партнерка Заходу на тлі війни Росії проти України, впевнені учасники конференції у Парижі.
Політика
23.11.2022
23 листопада 2022 р.
Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни
Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни
Ризик дестабілізації в Молдові є великим. І Придністров'я - не єдина серйозна проблема колишньої радянської республіки.
Політика
30.09.2022
30 вересня 2022 р.
Молдова та Грузія з різною швидкістю йдуть до членства у ЄC
Молдова та Грузія з різною швидкістю йдуть до членства у ЄC
Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Грузія - поки ні, але має шанс все виправити через півроку.
Політика
24.06.2022
24 червня 2022 р.
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Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ
Як ухвалювалося рішення, довкола чого точилися суперечки, якими будуть наступні кроки, розповідає кореспондент DW.
Політика
24.06.2022
24 червня 2022 р.
07:08 хв.
Придністров'я - загроза для України й Молдови?
У Придністров'ї війська РФ приведені в бойову готовність. Чи може Росія може використати регіон проти Молдови й України?
Конфлікти
05.05.2022
5 травня 2022 р.
06:32 хв.
Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова
Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі та надання ЗСУ важкої зброї DW розповів радник міністра оборони Юрій Сак.
Політика
27.04.2022
27 квітня 2022 р.
06:25 хв.
На яких умовах приймають українських біженців різні країни?
Українці розсіялися по всьому світу. Ось як їх приймають Польща, Молдова, Німеччина, Ізраїль і Великобританія.
Конфлікти
15.03.2022
15 березня 2022 р.
06:29 хв.
Як Молдова зустрічає біженців з України
Одна з найбідніших країн Європи приймає десятки тисяч біженців з України.
Політика
08.03.2022
8 березня 2022 р.
"Хочу, щоби Путін сів до в'язниці"
Тисячі українських біженців прибувають до Румунії. Більшість їдуть машиною і далі рухаються на захід.
Суспільство
07.03.2022
7 березня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Республіка Молдова під прицілом Росії
Віталій Чобану
Гостьовий коментар
Політика
28.04.2022
28 квітня 2022 р.
Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови
Дана Александра Шерле
Коментар
Політика
13.07.2021
13 липня 2021 р.
Нова доба у найбіднішій країні Європи
Роберт Шварц
Коментар
Політика
17.11.2020
17 листопада 2020 р.
Молдова може перетворитись на європейську Венесуелу
Роберт Шварц
Коментар
Політика
13.06.2019
13 червня 2019 р.
Наживка для Додона
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика
18.01.2017
18 січня 2017 р.
Безкінечний хаос у Молдові
Роберт Шварц
Коментар
22.01.2016
22 січня 2016 р.
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