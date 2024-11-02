Хто стане президентом? Молдова робить остаточний вибір

Хто стане президентом Молдови, вирішиться за підсумками другого туру виборів. DW - про те, хто побореться за президентське крісло, які шанси кандидатів і як підсумки голосування позначаться на євроінтеграції країни.

3 листопада 2024 року в Молдові відбудеться другий тур президентських виборів. Його фавориткою залишається проєвропейська президентка Майя Санду, яка набрала під час першого туру два тижні тому 42 відсотки голосів виборців. Але й ставленик опозиційної, проросійської Партії соціалістів (ПСРМ), ексгенпрокурор Молдови Олександр Стояногло показав неочікувано високий результат, набравши 26 відсотків. А якщо зібрати голоси всіх проросійських кандидатів першого туру, то рейтинги Санду і Стояногло є майже рівними. Тому під час другого туру вирішальну роль можуть зіграти виборці лідера "Нашої партії" Ренато Усатого, який посів третю сходинку.

Від другого туру президентських виборів залежить і євроінтеграція

Тим часом результат нинішнього голосування визначить, куди далі рухатиметься країна. Після референдуму про євроінтеграцію, проведеного одночасно з першим туром президентських виборів, перемога проєвропейської Майї Санду означатиме курс на вступ Молдови до ЄС, за який проголосували, хоча і з невеликою перевагою за рахунок представників діаспори за кордоном, виборці. Якщо перемогу в другому турі виборів здобуде Стояногло, то, на думку аналітиків, він неминуче вступить у протистояння з парламентом і прем'єр-міністром, що може призвести до провалу європейських проєктів, а отже, на Молдову чекає, щонайменше, політична криза.

Долю другого туру виборів президента вирішить явка виборців. Це означає, що кожен кандидат тепер по максимуму повинен мобілізувати свій електорат, вказують аналітики. За підсумками інтернет-голосування, що розпочалося 30 жовтня на сайті Votum.md, який найточніше зміг передбачити результати першого туру, за добу проголосували майже 11 тисяч осіб. Перше місце посіла Майя Санду, яка набрала 52,36% голосів, а за Олександра Стояногола проголосували 47,64%.

Колишній генпрокурор Молдови, проросійський кандидат у президенти Олександр Стояногло Фото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Вічно третій Ренато Усатий

Перед другим туром голосування Майя Санду змінила своє виборче гасло на "Врятуємо Молдову", анонсувала відставки в уряді до кінця року і звернулася до виборців, які в першому турі голосували за Ренато Усатого. Якби не крадіжка голосів, зазначила вона, то Усатий міг би бути її опонентом у другому турі. "Давайте об'єднаємо зусилля і не дозволимо режиму, який веде брудну боротьбу, повернутися у владу", - заявила Майя Санду, звертаючись до прихильників Усатого.

Ренато Усатий, за підсумками першого туру, отримав майже 14 відсотків підтримки і знову став "золотим голосом". Схожа ситуація була 2016 року, коли він допоміг виграти вибори Ігорю Додону, і 2020-го, коли він допоміг Майї Санду. Але цього разу політик скликав пресконференцію і заявив, що не підтримає нікого, а його прихильники нехай визначаються самі. Як зазначають аналітики, Ренато Усатий явно готується до парламентської кампанії, яка стартує в Молдові через пів року. Його рішення було передбачуваним, оскільки підтримка Майї Санду відштовхнула б частину його лівого електорату, а соціалісти - це його прямі конкуренти.

У чому вразливість кандидатів

Брак голосів для перемоги Майї Санду у першому турі виборів частина політологів після опублікування його результатів трактувала як катастрофу. Водночас Олександру Стояногло вони пророкували перемогу в наступному турі за умови, якщо йому вдасться зібрати голоси всієї опозиції. Але перед другим туром виборів шанси Стояногло в опозиції зменшились у зв'язку з темою, яка виявилась чутливою для Молдови. Річ у тім, що блогери, котрі підтримують правлячу партію "Дія і солідраність" (PAS), Марін Андоній та Раду Дуткович, у соцмережах закликали "не голосувати за Стояногло, оскільки він гагауз". Партія PAS засудила ксенофобські висловлювання блогерів на адресу Стояногло, який народився в столиці гагаузької автономії Комраті. Незважаючи на це, цей наратив неодноразово повтрювали різні політсили, що могло вплинути на рейтинг Стояногло, зауважують аналітики.

Чинна президентка Молдови Майя Санду посіла перше місце у першому турі виборів Фото: Vadim Ghirda/dpa/AP/picture alliance

Крім того, основному супернику Санду нагадали, як він, будучи генпрокурором, випустив на волю засудженого до 18 років в'язниці у справі про "російський ландромат" бізнесмена В'ячеслава Платона, який утік пізніше в Лондон. А 2020 року Стояногло відмовився порушити кримінальну справу проти його покровителя, лідера ПСРМ Ігоря Додона у справі про "кульок" - ідеться про відео, на якому нині олігарх-утікач Влад Плахотнюк передає Додону пакунок, імовірно, із грошима на фінансування партії.

Про ці факти нагадала і Майя Санду під час дебатів, які відбулися в неділю, 27 жовтня. Чинна президентка назвала Стояногло "троянським конем" Москви і заявила, що перед виборцем стоїть вибір між розвитком і стагнацією. Якщо читати стенограму виступів кандидатів, то в них немає нічого нового, але наживо Майя Санду виступала набагато краще, ніж її опонент, і подекуди в дискусії заганяла його в кут.

Ілан Шор виступає проти вступу Молдови до ЄС Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Головна загроза - Шор і підкуп виборців

Тим часом головну небезпеку під час другого туру голосування, як і раніше, становить підкуп виборців і корумпована мережа, створена з цією метою олігархом Іланом Шором, який осів у Москві і був заочно засуджений у Молдові до 15 років в'язниці за банківську аферу. За допомогою соціальних магазинів Шор створив базу незаможних громадян, яким спершу пропонував продукти за низькими цінами, потім гроші за участь у протестах, а тепер оплачує їхні голоси за кандидата, на якого вкаже.

За даними глави Генінспекторату поліції Молдови Віорела Чернеуцану, відстежена сума грошей, перерахованих із Росії на ці цілі перед першим туром виборів, що відбувся 20 жовтня, становила 39 мільйонів доларів. У застосунку російського "Промсвязьбанка" виявлено 138 тисяч унікальних акаунтів у Молдові, на які регулярно надходили перекази. А вся мережа Шора може сягати до 300 тисяч осіб, що дорівнює п'ятій частині від кількості виборців, які голосують.

Генпрокурор Іон Мунтяну заявив про викриття схеми фінансування цього угруповання, проведення понад 800 обшуків, вилучення грошей. Але звинувачення поки що пред'явлено лише десяткам осіб - у влади немає ефективного методу швидкого припинення підкупу виборців, а Ілан Шор наймає найкращих адвокатів, які затягують такі судові розгляди на роки.