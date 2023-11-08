Як Брюссель влаштував свято Україні, Молдові та Грузії

Україна і Молдова - за крок від початку переговорів про вступ до ЄС, а Грузія отримала довгоочікуваний статус кандидата. У Євросоюзі не скупилися на похвали, але й "домашку" теж дали.

Початок переговорів про вступ до Європейського Союзу - Україні та Молдові, статус кандидата - Грузії: 8 листопада стало важливим днем для цих країн, які домагаються зближення з ЄС.

"Протести на Майдані почалися 10 років тому. Протести на Майдані, де людей розстрілювали за те, що вони загорталися в прапор ЄС. І ось, 10 років потому, сьогодні історичний день, тому що Європейська Комісія рекомендує ЄС відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції у Брюсселі. Крім того, Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус країни-кандидата - за умови, що та здійснить кроки в бік реформ.

Майдан, 2014 Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Як пояснили в Єврокомісії, фактично ці рішення означають, що якщо їх підтримає саміт у Брюсселі 14-15 грудня, то переговорний процес щодо вступу з Україною та Молдовою почнеться буквально того ж дня. Тобто це може статися вже в середині грудня 2023 року, про що неодноразово просила українська влада, і для чого, за словами чиновників ЄС, вона доклала неабияких зусиль. "Уже наступного дня наша команда вирушить до Києва. Нам не можна втрачати час", - сказав високопоставлений чиновник у Брюсселі. Там упевнені, що країни-члени ЄС не стануть перешкоджати старту переговорів.

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"Українці платять життями за свій європейський вибір"

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель наголосив: Україна - член європейської сім'ї. "За цей вибір українці заплатили своїми життями, протидіючи жорстокій загарбницькій війні Росії, і, на жаль, продовжують платити. Сьогоднішнє рішення є чітким визнанням невтомних реформ і стійкої політичної волі України, незважаючи на трагічні обставини", - сказав він у відеозверненні з Японії, де країни Великої сімки (G7) мають намір прискорити консультації щодо санкцій проти російських енергетики, металів і алмазів.

Боррель також привітав Молдову та зазначив, що її досягнення на шляху до ЄС - результат серйозної роботи. Грузію він запевнив, що двері ЄС для неї відчинені, і тепер все залежить тільки від неї самої. У цьому випадку Євросоюз насамперед цікавить узгодження зовнішньої політики Грузії з загальною політикою ЄС, боротьба з дезінформацією та подолання розколу в суспільстві.

Грузинські журналісти на пресконференції Єврокомісії раділи й дякували їй за довіру. Помітно розчулена фон дер Ляєн, сказала їм: "Так, вам сьогодні є що відсвяткувати".

Урсула фон дер Ляєн Фото: Christophe Licoppe/EU

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Домашнє завдання на зиму

Наступний крок для України і Молдови, який вони мають зробити паралельно з початком переговорного процесу, - до березня 2024 року виконати решту умов Єврокомісії. З цього питання вона представить нову доповідь, і в разі позитивної оцінки країни ЄС ухвалять план переговорів.

Україну просять провести конкретні реформи щодо боротьби з корупцією, зниження впливу олігархів на депутатів і захисту національних меншин. Молдову - зробити кроки зі зміцнення судової системи, прокуратури та антикорупційних органів, а також реалізувати план із деолігархізації.

Чи вдасться Україні та Молдові впоратися з таким значним списком до березня? У Брюсселі з повною впевненістю відповідають, що так. Чиновники Євросоюзу кажуть, що обидві країни цілком дотримуються наміченого плану, діють швидко і висловлюють виняткову прихильність до його виконання. Крім того, за їхніми словами термін обрали взаємно.

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Європарламент сприйняв новини з ентузіазмом

Рішення Єврокомісії привітали у Європарламенті. Під час засідання комітету з закордонних справ, на якому єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представив головні висновки, євродепутати називали рекомендації "історичним кроком" і "важливим геополітичним меседжем".

Олівер Варгеї Фото: Eric Vidal/EU

За словами німецького депутата від Європейської народної партії (ЄНП) Міхаеля Галера (Michael Gahler), поступ України в реформах, "попри агресивну війну Росії та труднощі, спричинені нею, - вражаючий", тому рішення про відкриття переговорів він назвав правильним. Щодо Грузії, то, на його думку, кандидатський статус заслужили "грузинські громадяни, президент, хоробрі представники громадянського суспільства та опозиція", тоді як грузинському уряду "треба зробити значні зусилля, щоб зорієнтувати країну в напрямку до ЄС і не піддавати її загрозі автократії". На думку Галера, рішення щодо розширення є "чітким сигналом агресору, Москві, що більше не існує сірих зон і орбіти Москви", і що країни, які хочуть вступити до ЄС, "вже є частиною європейської родини вільних націй".

У групі зелених вважають, що Україна та Молдова заслужили на відкриття переговорів з ЄС "не лише завдяки видимому прогресу у реформах". "Ми цінуємо їхню непохитність у захисті європейський цінностей", - заявив представник цієї групи, австрійський євродепутат Томас Вайц (Tomas Waitz).

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Україна "пробила кригу" в процесі розширення ЄС

Литовський євродепутат Андрюс Кубілюс переконаний, що день, коли у Брюсселі дали "зелене світло" на початок переговорів з Україною та Молдовою, увійде в історію і принесе великі зміни не лише для цих країн, а й для всього європейського континенту. Він також відзначив, що Україна відіграла "роль криголама, який зруйнував стагнацію процесу розширення ЄС".

Звертаючись до єврокомісара Варгеї, депутат попросив його спрогнозувати, скільки років триватимуть переговори про вступ України та Молдови. Єврокомісар з посмішкою відповів: "А яку цифру ви хотіли б почути? Для мене особисто, було б найліпше, якби один рік, але не думаю що це здійсненно". Вже з серйозним обличчям він повторив формулу розширення від Єврокомісії: чим швидше країна-кандидат проводитиме реформи, тим швидше вона вступить до ЄС. "Головне те, що наші двері відкриті, держави-члени демонструють відданість і волю вітати нових членів", - наголосив Варгеї.

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