ЄК рекомендує почати перемовини про членство України в ЄС

ЄК рекомендує розпочати переговори про вступ України в ЄС. Те саме стосується й Молдови. Це рішення мають схвалити усі країни ЄС.

Єврокомісія у середу, 8 листопада, представила звіт про готовність України до переговорів щодо вступу в Євросоюз. У ньому ЄК рекомендує ініціювати переговорний процес. Водночас у рекомендації містяться "технічні застереження", згідно з якими Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

"Українці глибоко реформують свою країну та готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенційну війну. Сьогодні Комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною", - написала у соцмережі Х після оголошення очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

У березні 2024 року Єврокомісія звітуватиме перед Радою ЄС про виконання решти умов Україною та іншим кандидатом - Молдовою, з якою ЄК також запропоновала розпочати переговори про членство у Євросоюзі. Коментуючи рішення Комісії щодо Молодови, Фон дер Ляєн наголосила, що країна теж здійснила значні реформи "попри постійні спроби дестабілізації її демократії".

Грузії, яка досі не набула статусу кандидата на вступ до ЄС, Єврокомісія рекомендувала його надати. Але водночас наголосила, що уряд цієї країни має провести важливі реформи. За словами Фон дер Ляєн, йдеться про кроки, "які віддзеркалюють справжні прагнення переважної більшості її громадян приєднатися до Європейського Союзу".

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Остаточне рішення щодо цих пунктів на основі оцінки Єврокомісії мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться у Брюсселі 14 та 15 грудня. Це рішення, як і будь-яке інше, потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу.

Зеленський про рекомендацію ЄК: Правильний крок

Президент України Володимир Зеленський назвав рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ "правильним кроком".

"Попри всі складнощі рухаємося вперед і вже в грудні очікуємо політичне рішення від Європейської ради", - яказав він у відеозверненні, оприлюдненому у Telegram.

Зазначимо, що якщо Рада ЄС прийме рекомендацію Єврокомісії та вирішить розпочати переговорний процес щодо вступу України 15 грудня, то вже 16 грудня команда Єврокомісії вирушить до Києва, повідомили у Брюсселі. "Нам не можна гаяти час", - цитує високопосадовця ЄС кореспондентка DW.

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Сім вимог Брюсселя до Києва - блоки реформ

Нагадаємо, одночасно із затвердженням статусу України як країни-кандидки на вступ до ЄС, Брюссель висунув низку вимог для Києва щодо подальшого проведення реформ.

Йдеться про сім блоків реформ, що містять реформу Конституційного суду, подальше втілення судової реформи, боротьбу з корупцією та посилення антикорупційних органів, боротьбу з відмиванням грошей, послаблення впливу олігархів, гармонізацію аудіовізуального законодавства з європейським та зміни в законодавстві про нацменшини.