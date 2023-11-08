Зеленський про рішення Єврокомісії: Чистий позитив

Після рекомендації ЄК Володимир Зеленський очікує на політичне рішення лідерів країн Євросоюзу розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС у грудні.

Рекомендація Європейської Комісії (ЄК) розпочати переговори з Україною щодо членства в Європейському Союзі є "чистим позитивом", заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 8 листопада.

"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок - Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед", - сказав він у відеозверненні.

За словами Зеленського, "вже в грудні ми очікуємо на політичне рішення від Європейської Ради". "Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути у ЄС. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", - додав президент.

Сім вимог Брюсселя до Києва

8 листопада ЄК рекомендувала розпочати переговори щодо прийому України в ЄС. Вона також представила доповідь про успіхи країни в проведенні ключових реформ. Ідеться про сім блоків реформ, які Брюссель висунув для Києва одночасно з затвердженням статусу України як країни-кандидатки на вступ до ЄС: реформу Конституційного суду, подальше втілення судової реформи, боротьбу з корупцією та посилення антикорупційних органів, боротьбу з відмиванням грошей, послаблення впливу олігархів, гармонізацію аудіовізуального законодавства з європейським і зміни в законодавстві про національні меншини.

У своїй доповіді ЄК висловила "технічні застереження", згідно з якими Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин і впровадження антикорупційних заходів.

Остаточне рішення на основі оцінки ЄК мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня. Воно потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу.

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