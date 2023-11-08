Берлін уважно вивчить рекомендацію щодо вступу України в ЄС

Доповідь Єврокомісії щодо виконання Україною умов для вступу в ЄС - дуже велика, тому Німеччина має ретельно її вивчити, заявили в канцелярії Олафа Шольца.

Перш ніж ухвалювати конкретне рішення щодо запуску переговорів з Україною про її вступ до Європейського Союзу, уряд Німеччини має намір "ґрунтовно вивчити" відповідну рекомендацію Європейської Комісії. Про це в середу, 8 листопада, заявила на брифінгу в Берліні заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман (Christiane Hoffmann), відповідаючи на запитання DW.

Як зазначила Гоффман, Берлін вітає, що в Брюсселі відзначили прогрес Києва у здійсненні реформ, однак доповідь Єврокомісії - дуже велика, тому її треба дуже уважно вивчити, перш ніж у грудні лідери країн Євросоюзу обговорюватимуть цю тему на саміті ЄС.

Гоффман нагадала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) завжди говорив, що бачить Україну в майбутньому "членом великої Європи". На запитання, чи підтримує німецький уряд початок переговорів з Україною вже цього року, вона відповісти відмовилась.

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