Глава Євроради: Україна може стати членом ЄС до 2030 року

Україна може стати членом Європейського Союзу до 2030 року, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel , опублікованому ввечері у вівторок, 3 жовтня.

Мішель додав, що такий сценарій можливий, "якщо обидві сторони виконають домашні завдання". "Україна та інші кандидати на вступ мають реалізувати реформи, подолати корупцію та виконати правові передумови", - пояснив він.

За його словами, державам-членам ЄС "необхідно чітко розуміти", чого вони хочуть досягти разом, де їхні пріоритети, і на що вони хочуть витрачати гроші, прискоривши процеси ухвалення рішень. "Заможна і безпечна Україна - у наших власних інтересах. Найпізніше з часу її опору Росії стало видно: місце України - в ЄС, і при цьому - незабаром, а не коли-небудь. У такий спосіб ЄС показав би, що він дієздатний з погляду геополітики", - зазначив Мішель.

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На його думку, "весь світ, і, схоже, (президента РФ. - Ред.) Володимира Путіна теж" здивувало, як швидко ЄС зміг узгодити санкції проти РФ за її вторгнення в Україну. "Навряд чи хтось очікував, що ми будемо першими, хто поставить Україні зброю", - додав голова Євроради.

Водночас він наголосив, що "геополітичний вплив не завжди вимірюється лише у військовій могутності". "В Організації Об'єднаних Націй я позиціоную ЄС як лідера в захисті багатостороннього світового порядку, заснованого на законах. Якщо цю роль не зіграємо ми, то інші створять інший світопорядок - без наших цінностей і правил. Якщо це станеться, ми можемо втратити все", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання про те, що він вважає найсерйознішим провалом за час свого перебування на посаді голови Євроради, Мішель зазначив: "Ми не змогли стримати Росію, щоб вона не вчинила нападу на Україну. Наслідки цього жахливі".

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Переговори про вступ України в ЄС стартують в грудні - ЗМІ

Напередодні Politico повідомило, що Європейська Комісія представить у листопаді звіт про те, як Україна виконує умови для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС.

Дипломати, обізнані з планами Брюсселя, сказали виданню, що як тільки звіт схвалять, Єврокомісія зробить заяву, після якої державам-членам ЄС буде "дуже важко" виступити проти початку переговорів.

За їхніми словами, Брюссель має намір офіційно оголосити рішення про старт переговорів у грудні.

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