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Кабмін: Виконали все для старту переговорів про вступ у ЄС

Євгенія Наконечна
26 вересня 2023 р.

Український уряд прозвітував, що виконав всі рекомендації Єврокомісії для початку офіційних переговорів про вступ до ЄС. Крім того, Кабмін схвалив механізм верифікації аграрного експорту для п'яти сусідніх країн.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис ШмигальФото: Italy Photo Press/IMAGO

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у вівторок, 26 вересня, що уряд виконав усі сім рекомендацій Європейської Комісії, необхідних для початку офіційних переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

"Уряд ухвалив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", мета якої - створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів. Після затвердження цієї програми можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії", - йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів України за підсумками сьогоднішнього засідання.

Шмигаль очікує, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах звіту щодо пакету розширення Євросоюзу, а за ним слідуватиме голосування Європейської Ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ України в ЄС.

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС і сім рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, необхідних на євроінтеграційному шляху, в червні.

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Кабмін схвалив механізм верифікації аграрного експорту

Крім того, сьогодні на засіданні Кабміну підписали постанову про запровадження механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту для п'яти сусідніх країн.

Шмигаль додав, що Україна готує відповідні документи з Румунією та Болгарією. "Ці країни не порушували торговельних правил Євросоюзу та Угоду про асоціацію, і не вводили односторонні обмеження. Дякую за це, Україна надзвичайно цінує відповідальне партнерство", - сказав він.

28 вересня відбудеться наступна зустріч координаційної платформи з питань експорту та транзиту, на якій планується фіналізувати представлені пропозиції. "Чотири країни опрацювали український план, висловили свої конструктивні зауваження і пропозиції та готові до обговорення. І лише одна держава - проти. На жаль. У нас немає цьому ані логічного, ані економічного пояснення", - заявив Шмигаль, не назвавши публічно цю країну.

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Кабмін: Виконали все для старту переговорів про вступ у ЄС

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