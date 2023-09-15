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ЄС зняв заборону на імпорт зерна з України, але з умовами

Анастасія Шепелева
15 вересня 2023 р.

Єврокомісія вирішила не подовжувати обмеження на експорт української аграрної продукції до сусідніх країн, але з вимогами до Києва. Водночас Угорщина та Польща попереджували, що не відновлять імпорт.

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Збір зерна в Україні
Збір зерна в УкраїніФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Європейська Комісія не продовжила заборону на імпорт чотирьох категорій української аграрної продукції до п'ятьох сусідніх країн, але з низкою умов.

"Завдяки роботі координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня, викривлення ринку в п'яти країнах-членах (Європейського Союзу. - Ред.), що межують з Україною, зникли", - заявили в Єврокомісії.

Тож, дія ембарго спливає в п'ятницю, 15 вересня.

Умови Єврокомісії для України

Водночас там повідомили, що Україна погодилась запровадити низку заходів для запобігання будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах ЄС.

Зокрема, протягом місяця офіційний Київ має вжити правових заходів, включаючи, наприклад, систему ліцензування експорту, щоб уникнути сплеску цін на зерно. Конкретний план дій очікують до 18 вересня. 

Допоки Україна дотримуватиметься цих умов у повному обсязі, запровадження інших обмежень не планується.

Угорщина та Польща не зніматимуть заборону

Днем раніше Болгарія сама розблокувала імпорт зерна з України. Водночас Угорщина та Польща заявили, що не збираються знімати обмежень, незалежно від рішення Брюсселя.

Навесні Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції. Після цього Єврокомісія на рівні ЄС ввела обмеження на постачання до цих країн українських пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника - спочатку до 5 червня, а потім до 15 вересня.

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