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ТоргівляБолгарія

Болгарія розблокувала імпорт зерна з України

Анастасія Шепелева
14 вересня 2023 р.

Болгарський парламент 124 голосами проголосував за зняття обмежень на імпорт зернових з України. Заборона лишається чинною в Польщі, Угорщині та Словаччині.

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Українське зерно в порту Ізмаїла
Українське зерно в порту ІзмаїлаФото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Національні збори Болгарії ухвалили рішення про скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня, повідомляють болгарські ЗМІ у четвер, 14 вересня.

Рішення підтримали 124 депутати, 69 голосували проти, восьмеро утрималися. Під час виступу на засіданні міністр сільського господарства Кирил Ватєв зізнався, що раніше він підтримував ідею продовження заборони, однак його переконали представлені урядом макроекономічні показники на підтвердження того, що її скасування не викликає занепокоєння.

Контроль за продукцією з України посилять

За його словами, контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС. В Офісі президента України привітали голосування болгарського парламенту.

"Ось наочний приклад того, як зріла європейська демократія ухвалює рішення на фактах, а не на емоціях, і не змішує економіку та політику. Щиро вдячні уряду і парламенту Болгарії", - написав у Facebook заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

Польща та Угорщина не зніматимуть заборону

Напередодні Угорщина заявила, що не відновлюватиме імпорт зерна з України незалежно від рішення Єврокомісії. За словами міністр сільського господарства країни Іштвана Надя, таке рішення також підтримують у Словаччині, Румунії та Болгарії. До того Польща заявила про намір блокувати експорт української агропродукції на національному рівні у разі, якщо Брюссель скасує відповідні обмеження.

Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української агропродукції навесні. Тоді Єврокомісія запровадила на рівні ЄС заходи щодо обмеження постачання українських товарів, таких як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника до цих країн, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня.

12 вересня єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський у Європарламенті заявив про підтримку ідею подовження тимчасової заборони на ввезення українського зерна до Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини. За його словами, це не заважає нарощуванню вивезення зернових із України.

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