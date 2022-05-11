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Болгарія

Болгарія - країна в Південно-Східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Болгарія".

Болгарія розташована в Південно-Східній Європі. Столиця - Софія. Кількість населення - понад сім мільйонів осіб. Болгарія є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід 11.05.2022

Урядова коаліція у Болгарії ледь не розпалася. Причина - розбіжності щодо постачання Україні зброї. Однак урешті-решт компроміс було знайдено. Чи спрацює він?
Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ 04.05.2022

Проєкт ембарго на нафту з РФ передбачає, що заборону запровадять поступово протягом шести-восьми місяців. Винятки будуть зроблені для Угорщини та Словаччини, проте можливо, що їх вимагатимуть також Чехія та Болгарія.
Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм?

Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм? 03.05.2022

У Болгарії існують усі передумови для успішного й доленосного впливу з боку Росії. На тлі війни в Україні в цьому ховається величезна небезпека, вважає Александер Андреєв.
Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС

Чи є сплата за російський газ у рублях порушенням санкцій ЄС 02.05.2022

Росія вимагає платити за газ у рублях, а у Єврокомісії вважають це порушенням санкцій ЄС? У Брюсселі пояснюють, що це не зовсім так. DW відповідає на основні запитання.
Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову 28.04.2022

Софія через "ускладнення ситуації" у Молдові рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до цієї країни.

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС

Фон дер Ляєн: Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у ЄС 27.04.2022

Польща та Болгарія почали отримувати газ з інших країн ЄС одразу після того, як його перекрив "Газпром". Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що таким кроком Росія шкодить сама собі.
Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу 27.04.2022

Софія вже розплатилася за квітневе постачання, заявив міністр енергетики Болгарії Ніколов. Він наголосив, що Болгарія слідуватиме лінії ЄС, що відмовляється платити за російський газ у рублях.
У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова

У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова 19.03.2022

Бойка Борисова затримали за підозрою у розтраті коштів Євросоюзу. Чинний прем'єр Кирил Пєтков звинуватив прокуратуру у саботуванні розслідування.
Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів

Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів 18.03.2022

Болгарія, Естонія, Латвія та Литва оголосили персонами нон грата загалом 20 російських дипломатів. У Москві пригрозили дзеркальними заходами.
Зі Словаччини висилають російських дипломатів

Зі Словаччини висилають російських дипломатів 15.03.2022

Трьох співробітників посольства РФ у Братиславі оголосили персонами нон грата у зв'язку з підозрами у шпигунстві. Також заарештували громадян Словаччини
Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм 10.02.2022

Країни-члени НАТО у Центральній та Південно-Східній Європі відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як Заходу поводитися з РФ. Москва успішно грає на струнах націоналістів.
НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу

НАТО перекидає додаткові сили у Східну Європу 24.01.2022

На тлі нарощування РФ військового угруповання біля України НАТО приводить війська у боєготовність та направляє додаткову авіацію та кораблі в Східну Європу.
Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії

Іспанія та Нідерланди патрулюватимуть повітряний простір Болгарії 22.01.2022

Повітряний простір Болгарії патрулюватимуть також іспанські та нідерландські винищувачі. Таке рішення ухвалено на тлі напруги в Чорноморському регіоні через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

Безпекові переговори: РФ вимагає від НАТО виведення сил з Болгарії та Румунії

Безпекові переговори: РФ вимагає від НАТО виведення сил з Болгарії та Румунії 21.01.2022

Серед пропозицій російського МЗС щодо питань безпеки є вимога до НАТО повернутися до конфігурації станом на 1997 рік і вивести техніку та озброєння з Болгарії і Румунії.
Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди

Європейський ринок газу у 2022 році: проєкти, події, тренди 20.01.2022

На газову галузь у 2020 році чекають важливі події та рішення. Галерея DW - про газопроводи "Північний потік-2", Baltic Pipe та EastMed, а також про постачання газу до Німеччини, Польщі, Болгарії й Туреччини.

Ностальгія за ретроприкрасами для різдвяної ялинки (22.12.2021) 22.12.2021

У цій майстерні в Болгарії кожна ялинкова куля досі виготовляється вручну з великою любов’ю. Такі прикраси особливо популярні у покупців, оскільки пробуджують спогади дитинства…

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