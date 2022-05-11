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Болгарія - країна в Південно-Східній Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Болгарія".
Болгарія розташована в Південно-Східній Європі. Столиця - Софія. Кількість населення - понад сім мільйонів осіб. Болгарія є парламентською республікою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.