Життя трансгендерки в Болгарії: у надії на нормальність

Вона протрималася 12 днів. Габріела Банкова сиділа на сходах Палацу юстиції у Софії і нічого не їла. Голодний страйк був її спонтанним рішенням, розповіла Банкова у розмові з DW. Але розпач, який підштовхнув її до цього імпульсивного кроку, назрівав давно. Річ у тім, що держава відмовляється визнати рішення цієї людини, яка вважає себе жінкою. У листопаді суд відмовив Банковій у зміні статі у документах.

За час голодного страйку Банкова втратила сім кілограмів. Минуло неповних два тижні, і вона вимушена була перервати голодування. Але вона не планує припиняти свою боротьбу. "Гадаю, настав час реформувати юстицію", - каже трансгендерка.

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Ані шлюбу, ані всиновлення чи спадку

Європейський осередок Міжнародного союзу лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ILGA) щороку оприлюднює "веселковий індекс", який оцінює ситуацію в країнах Європи з точки зору законодавчого поля з питань рівноправ’я і політичної ситуації щодо прав сексуальних меншин. 2023 року Болгарія опинилася на 40-му місці в цьому індексі. З-поміж країн ЄС гіршими були лише показники Польщі та Румунії.

Представники ЛГБТК зазнають у Болгарії закріпленої у правовому полі дискримінації. Громадська організація "Дія", яка захищає права сексуальних меншин і домагається для них рівноправ’я, п’ять років тому проаналізувала 79 болгарських законів. Представникам квір-спільноти недоступні близько 300 окремих прав, гарантованих цими законами. Ці люди не можуть одружуватися, всиновлювати дітей і набувати право спадщини на майно партнера. Навіть права самостійно визначатися щодо власної статевої приналежності, за яке бореться, зокрема, Габріела Банкова, у Болгарії немає. З цього випливає й неможливість змінити ім’я на жіноче.

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Щоденна боротьба

Банкова розповідає, що їй вже не раз відмовляли у лікуванні, зокрема у стаціонарному, через те, що у графі "стать" у неї зазначено "чоловіча". Коли нещодавно вона захворіла на пневмонію, вона не могла купити антибіотики. Адже лікарі не виписували їй рецепт, бо підозрювали, що її паспорт - фальшивий, а медстраховка - недійсна. З тієї самої причини 32-річна жінка неодноразово не могла підписати контракт на оренду житла і роботу.

Перші дискусії щодо законної можливості змінити стать розпочалися у Болгарії ще у 90-ті роки минулого століття. До 2017 року траплялися й позитивні зрушення, каже очільниця "Дії" адвокатка Деніца Любенова. Оскільки чітко прописаних законодавчих норм не було, подекуди у судах трансгендери домагалися зміни даних про стать. Однак 2018 року Конституційний суд ухвалив рішення, згідно з яким термін "стать" у правовому полі має тлумачитися суто у біологічному сенсі. Водночас судді констатували існування лише двох біологічних статей. Після тривалої суперечки про юридичне тлумачення цього питання Верховний суд Болгарії у лютому 2023 року постановив, що підстав у правовому полі для зміни статі у документах немає.

"Болгарське правосуддя подбало про те, що нас оголосили людьми, які небажані у суспільстві", - зазначає Габріела Банкова. Скільки саме у Болгарії людей, які, як вона, потерпають від неможливості змінити запис про стать у документах, достеменно невідомо. Лише організація "Дія" представляє інтереси 30-40 таких людей.

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За час голодування Банкова відчула як агресію, так і підтримку Фото: Margarita Nikolova/DW

Різна реакція людей

Габріелу Банкову за час її голодування на сходах Палацу юстиції двічі затримувала поліція. Зокрема, як вона стверджує, через неможливість з її боку пред'явити дійсні документи. Вона показує синці на руках і заявляє про побиття, образи і приниження у відділку поліції. "Що б вони не робили, їм мене не зламати. Морально я сильніша, ніж будь-коли", - каже жінка. Вона розповідає, що за час страйку деякі перехожі відкрито ображали її і були агресивними. Здебільшого, це були підлітки і молоді чоловіки.

Банкова припускає, що агресія з боку цих людей спричинена, не останньою чергою, накручуванням з боку націоналістичних політичних партій, для яких підігрівання ненависті проти представників ЛГБТК - частина політичної ідентичності. Подекуди напади з боку цих людей не обмежуються вербальним насильством. Зокрема, у жовтні 2022 року правий популіст Боян Станков разом з десятком однодумців здійснили напад на один з осередків ЛГБТК-спільноти у Софії і завдали травм одній співробітниці закладу.

Габріела Банкова під час свого 12-денного голодування зазнала, утім, не лише агресії, але й відчула підтримку з боку деяких людей. "Деякі люди хоч і не розмовляли зі мною, але ж підтримали мене усмішкою", - каже жінка. Вона наголошує, що своїм протестом привернула увагу до трансгендерів, які хочуть не ховатися, а навпаки - відкрито жити і мати право на гідне життя. Для Банкової голодування стало лише черговим кроком у її довгій боротьбі.