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ЛГБТ-прапорФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance
Права людиниПольща

Євросуд - Польщі: Орієнтація - не причина відмови в роботі

Анастасія Шепелева
36 хв. тому

У справі поляка, з яким не подовжили робочий контракт після відео з партнером, суд постановив, що передбачений законами Польщі дозвіл на відмову в працевлаштуванні через сексуальну орієнтацію не є нормою для демократії.

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Сексуальна орієнтація самозайнятої особи в Європейському Союзі не може бути причиною для відмови в укладенні робочого контракту, навіть якщо це суперечить національному законодавству, постановив у четвер, 12 січня, Європейський суд (найвища інстанція суду ЄС. - Ред.).

Такого висновку Євросуд дійшов, розглядаючи звернення польського суду, який попросив роз'яснити, чи поширюється європейське законодавство про рівне ставлення на робочому місці на позаштатних працівників і чи має директива ЄС верховенство над польським законом, який дозволяє відмову від контракту з фрілансером через сексуальну орієнтацію.

Йдеться про справу громадянина Польщі, який протягом семи років працював на суспільному телеканалі як фрілансер. Після публікації різдвяного відео зі своїм партнером робочий контракт чоловіка скасували, а новий не уклали. 

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У своєму рішенні Євросуд постановив, що закон ЄС "спрямований на усунення всіх дискримінаційних перешкод у доступі до засобів існування та здатності робити свій внесок у суспільство через роботу, незалежно від правової форми, в якій вона надається", передає dpa.

Крім того, суд вирішив, що дозвіл на відмову в укладенні фріланс-контрактів через сексуальну орієнтацію, передбачений польським національним законодавством, "не може розглядатися як необхідний для цілей захисту свободи договору в демократичному суспільстві".

Тепер польський суд повинен вирішити цю справу відповідно до рішення Євросуду, яке є обов'язковим також для всіх інших національних судів, які розглядають аналогічні справи.

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