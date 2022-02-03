Дуда подав законопроєкт в надії владнати суперечку з ЄС щодо судової реформи в Польщі

У Польщі можуть ліквідувати спірну дисциплінарну палату у Верховному суді країни. Президент Польщі Анджей Дуда у четвер, 3 лютого, оголосив подання відповідного законопроєкту до парламенту країни.

Польський президент висловив сподівання, що цей законопроєкт припинить суперечку між Варшавою та Європейською Комісією щодо судової реформи в країні. Дуда також наголосив, що судді дисциплінарної палати, згідно з його законопроєктом, зможуть або піти у відставку, або перевестися до інших палат Верховного суду.

Читайте також: ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення

Очікується, що пропозиції президента буде направлено до нижньої палати парламенту Польщі для обговорення.

Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі вже кілька років є предметом непримиренної суперечки між урядом Польщі та Євросоюзом. Цей орган було створено в рамках реформи правосуддя у Польщі, здійсненої за ініціативою правлячої партії "Право і справедливість".

Палата є органом нагляду за роботою суддівського корпусу, вона може, зокрема, звільняти суддів. Влітку 2021 Суд ЄС постановив, що цей орган не відповідає європейським стандартам незалежності та неупередженості системи судочинства. А в жовтні 2021 Суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати Єврокомісії по одному мільйону євро штрафу щодня, допоки Варшава не виконає вимоги суду щодо Дисциплінарної палати. Ідеться, зокрема, про закони, які наділяють Дисциплінарну палату повноваженнями скасовувати недоторканість суддів, а також щодо їхнього виходу на пенсію.