 Польща не збирається платити мільйонні штрафи Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2021

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Новини

Польща не збирається платити мільйонні штрафи Євросоюзу

В міністерстві юстиції Польщі назвали європейські санкції, накладені через судову реформу та стару вугільну шахту, "беззаконням".

Міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро

Збігнев Зьобро не може і не хоче платити європейські штрафи

Польща не може і не повинна виплачувати штрафи, накладені на країну останніми рішеннями Суду Європейського Союзу, заявив у четвер, 28 жовтня, міністр юстиції країни Збігнев Зьобро. Він додав у розмові з журналістами, що республіка не повинна "поступатися беззаконню".

Заява пролунала на наступний день після того, як Суд ЄС у Люксембурзі зобов'язав Польщу виплачувати по одному мільйону євро щодня за невиконання вимог щодо суперечливої судової реформи в країні. Йдеться про роботу так званої дисциплінарної палати Верховного суду, яка в 2018 році отримала право звільняти будь-якого суддю чи прокурора.

В липні цього року суд ЄС визнав дисциплінарну палату такою, що суперечить правовим нормам Євросоюзу - адже сумнівався в її незалежності від правлячої партії "Право і справедливість". Втім, польський уряд не скасував реформи, а Конституційний трибунал країни визнав пріоритет національного законодавства над європейськими вимогами.

Вугільна шахта Туров забруднює ґрунтові води сусідніх Німеччини та Чехії

Вугільна шахта "Туров" забруднює ґрунтові води сусідніх Німеччини та Чехії

Ще один штраф суд ЄС присудив Польщі за невиконання обіцянок закрити вугільний кар'єр "Туров", який розташований на кордоні із Німеччиною та Чехією та забруднює підземні води всіх трьох країн. З вересня Польща має виплачувати Євросоюзові по півмільйона євро щодня, однак все одно відмовляється припиняти видобуток вугілля з родовища, яке забезпечує близько 7 відсотків електроенергії країни.

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