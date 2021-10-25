 У Брюсселі відреагували на закид прем′єра Польщі щодо ″третьої світової війни″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Брюсселі відреагували на закид прем'єра Польщі щодо "третьої світової війни"

В ЄС немає місця для риторики війни, заявили в Єврокомісії у відповідь на висловлювання Матеуша Моравецького щодо кроків Польщі у тому разі, якщо Брюссель "розпочне третю світову війну".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає в Європарламенті

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Серед країн Євросоюзу "немає місця для риторики війни", заявив в понеділок, 25 жовтня, речник Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи інтерв'ю прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького виданню Financial Times, опублікованому напередодні, 24 жовтня.

У ньому голова польського уряду скаржився, що Євросоюз диктує Варшаві умови "з пістолетом біля скроні". Мова йшла про санкції, до яких Брюссель може вдатися у відповідь на нещодавнє рішення Конституційного трибуналу Польщі про верховенство національного права над законами ЄС. Зокрема, у Брюсселі розглядають можливість блокування допомоги для Польщі в рамках плану економічного відновлення від коронавірусної кризи.

Відповідаючи на запитання про ймовірні дії у відповідь - наприклад, про блокування європейських кліматичних ініціатив - Матеуш Моравецький зазначив: "Якщо вони (Євросоюз - Ред.) розпочнуть Третю світову війну, ми будемо захищати свої права будь-якою зброєю, яка є у нашому розпорядженні".

Читайте також: Польща на шляху виходу з Євросоюзу?

Коментуючи висловлювання польського прем'єра, представник Єврокомісії Ерік Мамер назвав порівняння політичного конфлікту з війною недоречним і нагадав, що Євросоюз "є проєктом, який дуже успішно сприяв встановленню тривалого миру".

Польська опозиція розкритикувала прем'єра ще в більш рішучих висловах. Так, один із попередників Моравецького, чинний депутат Європарламенту Марек Белька припустив, що голова уряду має проблеми з англійською мовою, або "з'їхав з глузду", а ексголова Європейської ради Дональд Туск зазначив, що "у політиці дурість є причиною найбільших нещасть". Зрештою, навіть речник польського уряду Пьотр Мюллер назвав слова прем'єр-міністра гіперболою та попросив не сприймати їх буквально.

Реформа спотикання

Конфлікт Брюсселя і Варшави навколо польської судової реформи, ініційованою польською партією влади  "Право і справедливість", не вщухає останні кілька років. Уряд польських консерваторів наполягає на необхідності модернізації судової системи і звинувачує ЄС у втручанні у внутрішні справи. Як наслідок, останнім рішенням Конституційного трибуналу Польщі фактично було визнано нелегітимними окремі положення договорів ЄС в Польщі.

Дивитись відео 05:19

Протести у Польщі: поляків обурила заборона абортів і коронавірус (06.11.2020)

Реклама

Докладно

Центральний автобусний вокзал Києва, 22 жовтня 2021 року

Черга за дорогим тестом довша, ніж за безплатним щепленням

Після запровадження ковідних обмежень на транспорті кореспондентка DW відвідала київські вокзали.  

Логотип Північного потоку-2 на газовій трубі (архівне фото)

Як Київ може долучитися до сертифікації Північного потоку-2

Що варто знати про намагання "Нафтогазу" та Оператора ГТС України долучитися до сертифікації газогону?  