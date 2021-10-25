У Брюсселі відреагували на закид прем'єра Польщі щодо "третьої світової війни"

Серед країн Євросоюзу "немає місця для риторики війни", заявив в понеділок, 25 жовтня, речник Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи інтерв'ю прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького виданню Financial Times, опублікованому напередодні, 24 жовтня.

У ньому голова польського уряду скаржився, що Євросоюз диктує Варшаві умови "з пістолетом біля скроні". Мова йшла про санкції, до яких Брюссель може вдатися у відповідь на нещодавнє рішення Конституційного трибуналу Польщі про верховенство національного права над законами ЄС. Зокрема, у Брюсселі розглядають можливість блокування допомоги для Польщі в рамках плану економічного відновлення від коронавірусної кризи.

Відповідаючи на запитання про ймовірні дії у відповідь - наприклад, про блокування європейських кліматичних ініціатив - Матеуш Моравецький зазначив: "Якщо вони (Євросоюз - Ред.) розпочнуть Третю світову війну, ми будемо захищати свої права будь-якою зброєю, яка є у нашому розпорядженні".

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Коментуючи висловлювання польського прем'єра, представник Єврокомісії Ерік Мамер назвав порівняння політичного конфлікту з війною недоречним і нагадав, що Євросоюз "є проєктом, який дуже успішно сприяв встановленню тривалого миру".

Польська опозиція розкритикувала прем'єра ще в більш рішучих висловах. Так, один із попередників Моравецького, чинний депутат Європарламенту Марек Белька припустив, що голова уряду має проблеми з англійською мовою, або "з'їхав з глузду", а ексголова Європейської ради Дональд Туск зазначив, що "у політиці дурість є причиною найбільших нещасть". Зрештою, навіть речник польського уряду Пьотр Мюллер назвав слова прем'єр-міністра гіперболою та попросив не сприймати їх буквально.

Реформа спотикання

Конфлікт Брюсселя і Варшави навколо польської судової реформи, ініційованою польською партією влади "Право і справедливість", не вщухає останні кілька років. Уряд польських консерваторів наполягає на необхідності модернізації судової системи і звинувачує ЄС у втручанні у внутрішні справи. Як наслідок, останнім рішенням Конституційного трибуналу Польщі фактично було визнано нелегітимними окремі положення договорів ЄС в Польщі.