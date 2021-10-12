Меркель закликає ЄС дотримуватися кліматичних цілей попри енергетичну кризу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що заходи, яких країни-члени Євросоюзу зараз вживають для пом'якшення кризи цін на енергоносії, не повинен заважати ЄС виконувати свої кліматичні цілі, зокрема переходити на відновлювані джерела енергії з метою досягнення кліматичної нейтральності. Про це вона заявила у п'ятницю, 22 жовтня, в Брюсселі після свого, ймовірно, останнього саміту лідерів держав та урядів ЄС.

"Середньостроковий або довгостроковий енергетичний перехід повинен відбуватися в напрямку кліматичної нейтральності, і цьому не повинно перешкоджати тимчасове підвищення цін на енергоносії", - наводить слова канцлерки ФРН агенція Reuters.

Також Меркель зазначила, що Єврокомісія запропонувала низку конкретних інструментів, які держави-члени можуть застосовувати, щоб впоратися з підвищенням цін на енергоносії. Вона додала, що високі ціни пов'язані з "глобальною ситуацією" і є тимчасовим явищем.

Єврокомісія поставила за мету скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу в Європейському Союзі не менше ніж на 55 відсотків в порівнянні з 1990-ми роками, а до 2050 року досягнути так званої кліматичної нейтральності. На тлі енергетичної крити з боку деяких східних країн ЄС останніми днями лунала критика кліматичних планів, зокрема, через підвищення зборів за викиди вуглекислого газу в атмосферу.

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Анґела Меркель зазначила, що йде з посади канцлерки у важкий момент для Євросоюзу. Зокрема, вона згадала про проблему нелегальної міграції, економічну ситуацію в ЄС та проблеми з правовою державою в окремих країнах-членах.

Імовірно, останній саміт ЄС для Меркель

Саміт ЄС, який тривав 21-22 жовтня у Брюсселі, став, ймовірно, останнім для Меркель на посаді голови німецького уряду. Загалом Меркель взяла участь в 107 самітах ЄС. Європейські лідери високо оцінили її роботу. "Ви - пам'ятник", - сказав голова Європейської Ради Шарль Мішеля, додавши, що саміт ЄС "без Анґели - це як Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі". 26 учасників саміту аплодували Меркель стоячи.

Після 16-річного перебування на посаді Меркель має поступитися посадою своєму наступнику, адже не брала участь у виборах до Бундестагу, які відбулися наприкінці вересня. Переговори про формування нового уряду у четвер, 21 жовтня, офіційно розпочала Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - з двома потенційними "молодшими" партнерами - Зеленими і Вільною демократичною партією (лібералами).

Підготувати коаліційну угоду партії планують до кінця листопада, а обрати нового канцлера і склад уряду - на пленарному парламентському тижні, який розпочнеться 6 грудня. Такий графік "коаліціади" партійні лідери озвучили у день офіційного початку коаліційних переговорів.

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