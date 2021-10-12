Меркель закликає ЄС дотримуватися кліматичних цілей попри енергетичну кризу

Німецька канцлерка Меркель закликає Євросоюз дотримуватися поставлених кліматичних цілей попри цінову кризу на енергетичному ринку, яку вона називає тимчасовою.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель (зліва) вручає меморіальну дошку канцлерці ФРН Анґелі Меркель
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) наголосила, що заходи, яких країни-члени Євросоюзу зараз вживають для пом'якшення кризи цін на енергоносії, не повинен заважати ЄС виконувати свої кліматичні цілі, зокрема переходити на відновлювані джерела енергії з метою досягнення кліматичної нейтральності. Про це вона заявила у п'ятницю, 22 жовтня, в Брюсселі після свого, ймовірно, останнього саміту лідерів держав та урядів ЄС.
"Середньостроковий або довгостроковий енергетичний перехід повинен відбуватися в напрямку кліматичної нейтральності, і цьому не повинно перешкоджати тимчасове підвищення цін на енергоносії", - наводить слова канцлерки ФРН агенція Reuters.
Також Меркель зазначила, що Єврокомісія запропонувала низку конкретних інструментів, які держави-члени можуть застосовувати, щоб впоратися з підвищенням цін на енергоносії. Вона додала, що високі ціни пов'язані з "глобальною ситуацією" і є тимчасовим явищем.
Єврокомісія поставила за мету скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу в Європейському Союзі не менше ніж на 55 відсотків в порівнянні з 1990-ми роками, а до 2050 року досягнути так званої кліматичної нейтральності. На тлі енергетичної крити з боку деяких східних країн ЄС останніми днями лунала критика кліматичних планів, зокрема, через підвищення зборів за викиди вуглекислого газу в атмосферу.
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Анґела Меркель зазначила, що йде з посади канцлерки у важкий момент для Євросоюзу. Зокрема, вона згадала про проблему нелегальної міграції, економічну ситуацію в ЄС та проблеми з правовою державою в окремих країнах-членах.
Саміт ЄС, який тривав 21-22 жовтня у Брюсселі, став, ймовірно, останнім для Меркель на посаді голови німецького уряду. Загалом Меркель взяла участь в 107 самітах ЄС. Європейські лідери високо оцінили її роботу. "Ви - пам'ятник", - сказав голова Європейської Ради Шарль Мішеля, додавши, що саміт ЄС "без Анґели - це як Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі". 26 учасників саміту аплодували Меркель стоячи.
Після 16-річного перебування на посаді Меркель має поступитися посадою своєму наступнику, адже не брала участь у виборах до Бундестагу, які відбулися наприкінці вересня. Переговори про формування нового уряду у четвер, 21 жовтня, офіційно розпочала Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - з двома потенційними "молодшими" партнерами - Зеленими і Вільною демократичною партією (лібералами).
Підготувати коаліційну угоду партії планують до кінця листопада, а обрати нового канцлера і склад уряду - на пленарному парламентському тижні, який розпочнеться 6 грудня. Такий графік "коаліціади" партійні лідери озвучили у день офіційного початку коаліційних переговорів.