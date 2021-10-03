 Меркель отримала Європейську премію імені Карла V | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2021

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Новини

Меркель отримала Європейську премію імені Карла V

Німецька канцлерка Анґела Меркель стала лауреаткою почесної нагороди, яку вручає Європейськоа та іберо-американська академія Фонду Юсте, за заслуги перед Європою.

Німецька канцлерка Анґела Меркель отримує Європейську премію від короля Іспанії

Німецька канцлерка Анґела Меркель отримує Європейську премію від короля Іспанії

Король Іспанії Філіп VI в четвер, 14 жовтня, вручив канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel) Європейську премію імені Карла V за 2021 рік. На урочистій церемонії в старовинному католицькому монастирі Юсте, розташованому в іспанській провінції Касерес, були присутні, серед інших, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і посол ФРН в Іспанії Вольфґанґ Дольд (Wolfgang Dold).

Почесну нагороду, названу на честь імператора Священної Римської імперії Карла V, вручили Меркель на знак визнання її внеску в об'єднання Європи, заявив глава уряду автономного співтовариства Естремадура і президент Європейської та іберо-американської академії Фонду Юсте Гільєрмо Фернандес Вара. Король Іспанії охарактеризував Меркель як людину, яка завжди випереджала свій час. За його словами, канцлерка Німеччини завжди виступала за конструктивні рішення, шукала компроміси і тим самим сприяла гуртуванню Європи, а також тісним відносинам Іспанії та Німеччини.

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Меркель у своїй промові вдячності закликала європейські країни врегулювати наявні розбіжності. "Європа настільки сильна, наскільки вона єдина", - сказала вона.

Заснована в 1992 році Європейська та іберо-американська академія Фонду Юсте присуджує Європейську премію імені Карла V щорічно з 1995 року. У 2006 році лауреатом премії став канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl). Як і Міжнародна премія імені Карла Великого, заснована німецьким містом Аахен, ця нагорода відзначає заслуги окремих осіб або організацій в справі європейської інтеграції.

Анґелі Меркель недовго залишилося перебувати на посаді канцлера країни. У вересні 2021 року у Німеччині відбулися вибори у Бундестаг, участь у яких Меркель не брала. З невеликою перевагою перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 25,7 відсотка голосів. Наразі у ФРН тривають коаліційні переговори, після чого мають визначитися з кандидатурою наступного канцлера країни.

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