Меркель отримала Європейську премію імені Карла V

Король Іспанії Філіп VI в четвер, 14 жовтня, вручив канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel) Європейську премію імені Карла V за 2021 рік. На урочистій церемонії в старовинному католицькому монастирі Юсте, розташованому в іспанській провінції Касерес, були присутні, серед інших, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і посол ФРН в Іспанії Вольфґанґ Дольд (Wolfgang Dold).

Почесну нагороду, названу на честь імператора Священної Римської імперії Карла V, вручили Меркель на знак визнання її внеску в об'єднання Європи, заявив глава уряду автономного співтовариства Естремадура і президент Європейської та іберо-американської академії Фонду Юсте Гільєрмо Фернандес Вара. Король Іспанії охарактеризував Меркель як людину, яка завжди випереджала свій час. За його словами, канцлерка Німеччини завжди виступала за конструктивні рішення, шукала компроміси і тим самим сприяла гуртуванню Європи, а також тісним відносинам Іспанії та Німеччини.

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Меркель у своїй промові вдячності закликала європейські країни врегулювати наявні розбіжності. "Європа настільки сильна, наскільки вона єдина", - сказала вона.

Заснована в 1992 році Європейська та іберо-американська академія Фонду Юсте присуджує Європейську премію імені Карла V щорічно з 1995 року. У 2006 році лауреатом премії став канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl). Як і Міжнародна премія імені Карла Великого, заснована німецьким містом Аахен, ця нагорода відзначає заслуги окремих осіб або організацій в справі європейської інтеграції.

Анґелі Меркель недовго залишилося перебувати на посаді канцлера країни. У вересні 2021 року у Німеччині відбулися вибори у Бундестаг, участь у яких Меркель не брала. З невеликою перевагою перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 25,7 відсотка голосів. Наразі у ФРН тривають коаліційні переговори, після чого мають визначитися з кандидатурою наступного канцлера країни.