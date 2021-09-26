Вибори в Німеччині: без Анґели Меркель ХДС несе втрати

Німе обурення в Християнсько-демократичному союзі (ХДС). І як контраст - крики радості у штаб-квартирі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Федеральні вибори в Бундестаг багато в чому вказують на те, що ФРН очікує зміна владної верхівки. Адже ХДС переживає різке падіння, отримуючи на федеральному рівні найгірший результат у своїй історії. Згідно з першими неофіційними попередніми результатами, ХДС/ХСС спільно отримують 24,7% голосів (це на 8,2 відсоткових пунктів менше, ніж 2017 року), а СДПН - 24,9% (плюс 4,4 відсоткових пунктів). Зелені з 14,6% посідають третє місце, випереджаючи Вільну демократичну партію Німеччини (ВДПН) та правопопулістську "Альтернативу для Німеччини", в яких по близько 11%. Ліва партія пасе задніх з 5 відсотками.

Таким чином зростає значення Зелених та Вільних демократів - вони вирішуватимуть долю коаліції. Показовим є те, що в штаб-квартирі ХДС вперше прозвучали схвальні вигуки лише в той момент, коли стало зрозуміло, що коаліції СДПН, Зелених та Лівих не бувати.

Зелені значно покращили свої позиції і готові увійти до уряду

Лише в наступні тижні й місяці з'ясується, які партії творять майбутній федеральний уряд Німеччини. У 2017 році цей процес зайняв майже пів року.

Покер починається

Однак гра у політичний покер розпочалася вже за лічені хвилини після закриття виборчих дільниць. Так, спершу вочевидь шокований екзитполами генеральний секретар ХДС Пауль Ціміак (Paul Ziemiak) заговорив про "гіркі втрати", які необхідно опрацювати. Водночас він почав агітувати за "коаліцію майбутнього за участі ХДС/ХСС, ВДПН та Зелених". У Німеччині таку коаліцію називають "Ямайкою" - через схожість комбінації кольорів трьох партій на прапор цієї карибської держави. "Ми повинні робити те, що добре для нашої країни", - переконує Ціміак.

Між "чорним" будинком Конрада Аденауера та "червоним" будинком Віллі Брандта, штаб-квартирами ХДС та СДПН - партій, які наразі є партнерами по коаліції, лише 3,5 кілометра. Однак цього вересневого вечора між ними - світи. Сумна осінь для ХДС, "бабине літо" з оплесками - для СДПН. ХДС програв, СДПН зміцнила позиції - і генсекретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) в одному з телевізійних інтерв'ю вже заявив, що чітко бачить право формувати коаліцію за своєю партією.

Соціал-демократи святкують

Тренд справджується

Здебільшого своє підтвердження знаходять результати опитувань, які ще раніше вказували на зміну влади. Місяць тому СДПН, згідно з опитуванням Інституту Forsa, випереджала у преференціях виборців ХДС/ХСС. Подекуди відрив становив до 4 відсоткових пунктів. Це сигналізувало кінець цілої ери: адже в останні 19 років в усіх опитуваннях лідирував Християнсько-демократичний союз. Нині ж вибори підтверджують: відрив невеликий, але ХДС - у програші.

Явка виборців, за попередніми даними, становить близько 76 відсотків. Це тотожно показнику 2017 року (76,2 відсотка), але в довгостроковій ретроспективі порівняно небагато. Незвичним, однак, стало те, що у Берліні вибори тривали і після 18-ої години, оскільки перед виборчим дільницями утворилися довгі черги охочих проголосувати або навіть бракувало бюлетенів.

Лашет збирається правити

Армін Лашет (Armin Laschet), кандидат від ХДС, став першим з трьох кандидатів на посаду канцлера, хто постав перед камерами журналістів. Він говорив про виняткову ситуацію, коли країною вперше доведеться правити коаліції з трьох партій. Водночас Лашет формулює свої претензії очолити Федеральне відомство канцлера. При цьому він особливо наголошує на аспектах економіки та захисту клімату.

Невдовзі після Лашета перед телекамерами після тривалих оплесків виступив і Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він вказав на покращені позиції своєї партії та втрати ХДС. І Шольц запевнив, що з такими результатами першочергове право на формування коаліції - за СДПН.

Олаф Шольц - новий канцлер Німеччини?

Багато що свідчить про початок змагання за урядову коаліцію між ХДС та СДПН. Якщо бути точним, то це змагання за підтримку Зелених та Вільних демократів.

Як проголосили у день виборів, вперше у новому складі Бундестаг збереться, ймовірно, 26 жовтня - у найпізніший можливий термін. Проте вже цього тижня усі фракції проведуть перші засідання в Рейхстазі, аби обрати керівників фракцій. Для ХДС це може стати черговою турбулентністю, адже може постати питання влади.

Вибори завершені. Все сигналізує, що попереду - зміна влади. Однак багато питань досі відкриті.