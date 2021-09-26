Вибори в Німеччині: соціал-демократи вважають, що отримали мандат на формування коаліції

У Німеччині в неділю, 26 вересня, відбулись парламентські вибори - громадяни країни обирали новий склад Бундестагу.

Читайте також: Вибори до Бундестагу 26 вересня: найважливіше, що потрібно знати

++19.40++

У соціал-демократів після оголошення результатів екзитполів заявляють про перемогу. Так, генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil) заявив, що його партія отримала мандат на формування коаліції. "Ми хочемо, щоб Олаф Шольц (Olaf Scholz) був канцлером", - цитує політика агенція Reuters.

++19.01++

В Німеччині закрились виборчі дільниці. За даними Infratest dimap /ARD, консервативний блок ХДС/ХСС та соціал-демократи набирають рівну кількість голосів - по 25 відсотків, Зелені - 15 відсотків голосів.

Водночас за прогнозом суспільно-правового телеканала ZDF, на виборах до Бундестагу лідирує Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 26 відсотками, консервативний блок ХДС/ХСС набирає 24 відсотка голосів, Зелені - 14,5 відсотка.

++18.20++

Явка виборців на виборчих дільницях станом на 15 годину становила 36,5 відсотка. Це нижче ніж на цей же час під час попередніх виборів 2017 року, коли на виборчих дільницях тоді зафіксували уже 41,1 відсотка. У федеральній виборчій комісії пояснили, що цьогоріч велика кількість виборців голосували поштою, тому це вплинуло на явку на виборчі дільниці.

++17.51++

Між тим з голосуванням кандидата у канцлери від ХДС/ХСС Арміном Лашетом (Armin Laschet) стався конфуз. Він неправильно склав свій бюлетень під час голосування і коли опускав його в урну для голосування на виборчій дільниці в Ахені, ті, хто були поруч, могли бачити, що він позначив у бюлетені. Це також зафіксували фотографи.

Армін Лашет засвітив свій голос

Через приписи щодо таємниці голосування не дозволяється кидати свій бюлетень відкрито. Виборець мусить скласти його "таким чином, щоб його голос не можна було розпізнати", наголошується на сайті голови федеральної виборчої комісії. Якщо голос розпізнано, то виборча комісія повинна відмовити виборцю. Це робиться для того, щоб уникнути впливу на інших виборців. Зазвичай на виборчій дільниці вказують, як потрібно скласти бюлетень. Утім, за Лашетом порушення не визнали, оскільки було зрозуміло, за кого віддасть свій голос головний кандидат від ХДС.

++17.50++

Низка впливових німецьких політиків уже проголосували на виборах. Так, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і його дружина Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) віддали свої голоси на виборчій дільниці в початковій школі імені Еріха Кестнера в окрузі Далем на південному заході Берліна. Президент подякував близько 650 тисячам волонтерів, які допомагали в організації виборчого процесу, назвавши їх роботу "служінням суспільству". Глава держави додав, що саме на цих виборах вирішується, в якому напрямку піде розвиток ФРН в найближчі чотири роки.

Кандидат від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і його суперниця від партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) проголосували в Потсдамі (земля Бранденбург). Шольца і Лашета також супроводжували подружжя, Бербок прийшла на дільницю разом з чоловіком.

Маркус Зедер (Markus Söder), прем'єр-міністр Баварії і голова ХСС, та його дружина Карін віддали свої голоси на виборчій дільниці в Нюрнберзі. У розмові з журналістами політик зізнався, що не нервує в зв'язку з результатом виборів, проте відчуває деяку напругу. "Бувають і кращі дні", - заявив він.

++17.45++

Вибори до Бундестагу відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій. Чинна канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

Загалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини мають право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше.

На нашому сайті ви також можете прочитати детальніше про настрої виборців перед голосуванням, скільки заробляють депутати в Німеччині та які можуть приймати подарунки. Більше матеріалів ви можете також знайти за темою "Вибори в Бундестаг".