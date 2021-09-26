Депутатів Бундестагу може бути понад 900 - експерт Фонду Бертельсмана

Новий склад Бундестагу Німеччини може стати рекордним за чисельністю - до нього можуть увійти понад 900 депутатів, заявив в інтерв'ю агенції dpa в суботу, 25 вересня, експерт Фонду Бертельсмана Роберт Феркамп (Robert Vehrkamp).

Проаналізувавши дані останнього перед виборами 26 вересня опитування Politbarometer суспільно-правового телеканалу ZDF, Феркамп назвав імовірними три сценарії, згідно з яким, до нового Бундестагу можуть увійти 672, 810 або 912 народних обранців. Ці сценарії відрізняються один від одного різними показниками, отриманими за підсумками виборів в одномандатних округах (так звані "перші голоси" виборців) і за партійними списками ("другі голоси").

Німці вважають, що депутатів забагато

За даними опитування Politbarometer за 23 вересня, лідерами передвиборного рейтингу залишається Соціально-демократична партія Німеччини (25 відсотків). За нею ідуть консервативний блок Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу (23 відсотки), партія "Зелені" (16,5 відсотка), ліберальна Вільна демократична партія (11 відсотків), правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (10 відсотків) і Ліва партія (6 відсотків).

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Зараз у Бундестазі працюють 709 депутатів. Опитування інституту YouGov, проведене на замовлення dpa, показало, що 71 відсоток громадян ФРН вважає цю кількість занадто великою. 11 відсотків респондентів заявили, що вона достатня, ще три відсотки - що її слід збільшити.

Чисельність депутатів залежить від підсумків виборів

Згідно з законодавством Німеччини, до складу Бундестагу входять 598 депутатів: 299 за одномандатними округами і стільки ж - за партійними списками. Збільшення цієї кількості можливе, якщо дрібні партії отримають більше прямих мандатів в округах, ніж їм належить за партійними списками. Якщо одна з партій за підсумками виборів у Бундестаг не отримає більше прямих мандатів, ніж їй належало б за результатами підрахунку других голосів, то ці мандати у неї не віднімають, а додають до загальної кількості отриманих нею місць у парламенті. Такі мандати отримали назву додаткових.

Іншим партіям надають так звані "урівнювальні мандати", які покликані зберегти пропорційний розподіл місць за підсумками підрахунку "других голосів". У результаті Бундестаг налічує не 598 депутатів, а набагато більше.

Коли запрацює новий Бундестаг

Між тим, Бундестаг у новому складі, який обирають у неділю, 26 вересня, очевидно, збереться на своє перше засідання 26 жовтня. За даними адміністрації німецького парламенту, це рішення одноголосно ухвалила Рада старійшин Бундестагу, інформує німецький радіомовник Deutschlandfunk. На установчому засіданні обирають передусім голову Бундестагу та його заступників. До Ради старійшин входить президіум парламенту та представники всіх фракцій. Ця Рада затверджує сесійні тижні та порядок денний парламенту. Згідно з німецькою конституцією, новообраний Бундестаг має зібратися найпізніше через 30 днів після виборів.