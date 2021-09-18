 Кого обиратимуть в Бундестаг? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

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Кого обиратимуть в Бундестаг?

В Німеччині вирахували середнього кандидата на виборах у Бундестаг - це сивочолий чоловік з пересічним іменем. Вибори відбудуться 26 вересня.

Передвиборчі плакати кандидатів у Бундестаг у Кельні

Передвиборчі плакати кандидатів у Бундестаг у Кельні

Всього для участі у виборах до німецького Бундестагу зареєструвалися 6211 кандидатів та кандидаток. Видання Der Spiegel з посиланням на портал Indeed, виборчу комісію та статистичне відомство ФРН опублікувало у суботу, 18 вересня, інформацію про середнього кандидата на виборах 26 вересня.

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Журналісти проаналізували і підсумували, що серед усіх кандидатів і кандидаток домінують злегка сиві чоловіки з пересічними іменами. На місця у парламенті претендують 125 Міхаелів, 120 Томасів, 99 Андреасів, 92 Крістіани і 77 Штефанів. Серед жіночих імен домінують Сюзанна (33 кандидатки) та Сабіна (33 кандидатки). Загалом більше двох третин кандидатів - чоловіки.

Середній вік усіх осіб, які висунули свої кандидатури на вибори, становить 53 роки.  При цьому наймолодшого кандидата має партія Volt (33 роки), за нею слідують Зелені (42 роки), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) (44 роки) і Християнсько-демократичний союз (ХДС) (46 років).

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Крім того, журналісти виділили преференції щодо професій кандидатів. Серед чоловіків багато адвокатів, найманих працівників та підприємців, а серед жінок - багато вчительок, адвокаток та найманих працівниць. Також серед кандидаток нарахували 30 медсестер, 17 домогосподарок та 386 студентів.

Найбільше студентів у списках мають Зелені та сатирична партія "Партія" - там їх по 55. ХДС та СДПН на виборах представляють по 14 кандидатів-студентів.

Також до німецького Бундестагу балотуються 153 пенсіонери. Більшість з них (26 осіб) представляють Німецьку комуністичну партію.

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