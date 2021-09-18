Кого обиратимуть в Бундестаг?

В Німеччині вирахували середнього кандидата на виборах у Бундестаг - це сивочолий чоловік з пересічним іменем. Вибори відбудуться 26 вересня.
Всього для участі у виборах до німецького Бундестагу зареєструвалися 6211 кандидатів та кандидаток. Видання Der Spiegel з посиланням на портал Indeed, виборчу комісію та статистичне відомство ФРН опублікувало у суботу, 18 вересня, інформацію про середнього кандидата на виборах 26 вересня.
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Журналісти проаналізували і підсумували, що серед усіх кандидатів і кандидаток домінують злегка сиві чоловіки з пересічними іменами. На місця у парламенті претендують 125 Міхаелів, 120 Томасів, 99 Андреасів, 92 Крістіани і 77 Штефанів. Серед жіночих імен домінують Сюзанна (33 кандидатки) та Сабіна (33 кандидатки). Загалом більше двох третин кандидатів - чоловіки.
Середній вік усіх осіб, які висунули свої кандидатури на вибори, становить 53 роки. При цьому наймолодшого кандидата має партія Volt (33 роки), за нею слідують Зелені (42 роки), Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) (44 роки) і Християнсько-демократичний союз (ХДС) (46 років).
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Крім того, журналісти виділили преференції щодо професій кандидатів. Серед чоловіків багато адвокатів, найманих працівників та підприємців, а серед жінок - багато вчительок, адвокаток та найманих працівниць. Також серед кандидаток нарахували 30 медсестер, 17 домогосподарок та 386 студентів.
Найбільше студентів у списках мають Зелені та сатирична партія "Партія" - там їх по 55. ХДС та СДПН на виборах представляють по 14 кандидатів-студентів.
Також до німецького Бундестагу балотуються 153 пенсіонери. Більшість з них (26 осіб) представляють Німецьку комуністичну партію.
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