 За кого голосуватимуть німці на виборах у Бундестаг 26 вересня? | Німеччина | DW | 15.09.2021

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Німеччина

За кого голосуватимуть німці на виборах у Бундестаг 26 вересня?

Як відрізняються політичні уподобання молодого і старшого покоління громадян Німеччини? На чиєму боці симпатії містян і сільських жителів? Відповіді на ці запитання дає DW.

На політичні уподобання німців впливають багато факторів

На політичні уподобання німців впливають багато факторів

Близько 60 мільйонів громадян Німеччини 26 вересня зможуть скористатися своїм виборчим правом і проголосувати на виборах до Бундестагу. На політичні уподобання німців істотно впливає вік виборців.

Приміром, люди старшого віку схильні підтримувати партії, які давно і міцно утвердилися на політичній арені. Це, насамперед, консервативний блок із Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), а також Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) або ліберали з Вільної демократичної партії (ВДП). Для своїх виборців ці партії символізують стабільність і процвітання. Протягом всієї історії ФРН нею завжди керували канцлери тільки від ХДС або СДПН.

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Виконавчий директор Берлінського інституту дослідження громадської думки Infratest dimap Ніко Зіґель (Nico Siegel), пояснює DW: "Серед літніх виборців частіше, ніж серед молодих, існують усталені протягом довгих років зв'язки з партіями. Двадцять і більше років тому ХДС, ХСС і СДПН були найсильнішими партіями: в середині 1970-х років разом вони часом набирали на виборах до 90 відсотків голосів".

Ніко Зіґель

Ніко Зіґель

Проте політичні уподобання можуть змінюватися і в цій віковій групі, каже Зіґель. "Перед майбутніми виборами до Бундестагу симпатії виборців коливаються між ХДС/ХСС і СДПН. Літній електорат часто цінує досвід, компетентність, впевненість і спокійну харизму, а тому голосує за партії центру. За три тижні до виборів максимальною підтримкою виборців користується кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz)", - каже експерт.

Молодь часто обирає "Зелених"

Партія "Союз-90 / Зелені" теж давно посіла своє місце на політичній сцені, але за неї, як правило, голосують молодші виборці. Приміром, на останніх виборах до Європарламенту в 2019 році Зелені здобули рекордні 34 відсотки серед виборців молодше за 24 років, але їхній загальний результат становив 20,5 відсотка.

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Молоді німці надають дуже великого значення захисту клімату. За результатами нещодавнього дослідження, проведеного німецькою екологічною групою NABU, що старшого віку люди, тим менше вони готові враховувати під час голосування за політичні партії заклопотаність молодого покоління екологічними питаннями.

У віковій групі 30-39 років цей показник становить понад 40 відсотків, серед 40-49-річних він знижується до 36 відсотків, а серед 50-64-річних - до 30 відсотків. А в групі виборців старше 65 років інтереси молоді на тему захисту довкілля готові враховувати на виборах лише 27,9 відсотка опитаних.

Старше покоління частіше голосує активніше

За останні роки привабливість традиційних німецьких політичних сил - консерваторів з ХДС/ХСС і соціал-демократів - у виборців знизилася. Сьогодні навряд чи можна уявити, що кожна з них набере на виборах у Бундестаг 30 відсотків і більше. Але ще 2013 року блок ХДС/ХСС отримував понад 42 відсотки голосів. Зате вже на наступних виборах, у 2017 році, результат консерваторів впав до 33 відсотків.

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Що стосується активності виборців, то з віком вона зростає. На всіх федеральних виборах з 1953 по 2009 роки найвища явка спостерігалася у віковій групі старше 60 років. На парламентських виборах 2013 року на виборчі дільниці прийшли майже 80 відсотків таких громадян ФРН - цей показник перевищив загальну явку в 73 відсотки. У 2017 році найактивнішими виборцями були особи віком від 60 до 69 років - 81 відсоток.

Сільські жителі більш консервативні

Істотно відрізняються й політичні погляди німецьких виборців залежно від типу населеного пункту, де вони проживають. Наприклад, рішення про перехід на відновлювальні джерела енергії й активніше використання енергії сонця і вітру переважно підтримують жителі великих міст. А ось ті, хто живе в сільській місцевості, навпаки, з недовірою ставляться до реалізації цього рішення і не схильні вітати появу неподалік їхніх будинків численних вітряків.

Дослідження Кембриджського університету, під час якого вивчалися відмінності в електоральних симпатіях мешканців міст та сільської місцевості у всіх країнах ЄС, виявило, що чим менше населений пункт, тим більш консервативні його мешканці. Вони скептичніше ставляться до питань міграції, а також до наслідків глобалізації й змін клімату.

Водночас соціологи виявили, що у жителів сільських регіонів явка вище, ніж у городян. У маленьких містах і селищах, як і раніше, сильні позиції блоку ХДС/ХСС, але місцеві виборці нерідко віддають голоси й популістським партіям. А серед жителів великих міст з великим числом молодих виборців, нерідко з вищою освітою, високу підтримку мають Зелені.

Передбачити вибір німецьких виборців дедалі складніше

Протягом останніх років поведінка німецьких виборців на виборах стає все менш прогнозованою, що постійно призводить до сюрпризів. Наприклад, кандидат від блоку ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet) ще в червні мав порівняно високу популярність серед виборців, в тому числі молодих. Опитування Інституту ринкових досліджень Appinio вказували на те, що свої голоси йому віддали б 26 відсотків респондентів у віці від 16 до 24 років.

Тоді у Лашета був реальний шанс очолити новий уряд після відходу Анґели Меркель (Angela Merkel). Але на фініші виборчої кампанії вперед вирвалася СДПН, і зараз симпатії виборців на боці її кандидата в канцлери Олафа Шольца. Тож передбачити реальний результат голосування стає дедалі складніше.

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