Як Кличко радив партії Меркель уникнути нокауту на виборах

У відносинах Німеччини і України відбулася прем'єра. Вперше український політик виступив на виборчому заході правлячої партії на виборах до Бундестагу. Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко в суботу, 4 вересня, був в Ганновері гостем молодіжної організації правлячого консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка в цей день приймала главу партії і кандидата в канцлери Арміна Лашета (Armin Laschet). За три тижні до виборів 26 вересня партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на два-п'ять процентних пунктів.

Чому Кличка запросили агітувати за Лашета

Участь іноземних політиків у виборчих заходах - рідкість у Німеччині, тим більше українських. Кличко довго жив в Гамбурзі, у нього хороші зв'язки з ХДС, і він не раз бував на з'їздах партії канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Але, очевидно, цього разу його запросили насамперед як колишнього відомого боксера, покликаного допомогти кандидату в канцлери набрати пункти серед молоді. Ще нещодавно, навесні, німецькі ЗМІ прозвали новоспеченого главу ХДС "Армін Бальбоа", порівнюючи його з героєм культового фільму "Роккі". Лашет тоді вистояв у жорсткій внутрішньопартійній боротьбі проти сильних конкурентів.

Пізніше він намагався обіграти цей імідж, відвідавши молодіжну секцію з боксу, і побоксував перед камерою, вдягнувши боксерські рукавички.

Ті, хто очікував побачити щось схоже в Ганновері, помилилися - жодного рингу не було. На трибуні, встановленій в парку біля болотистого ставка, Кличко і Лашет виступили перед кількома десятками молодих партійців ХДС окремо, і один з одним перед камерами майже не спілкувалися. Лашет, звертаючись до ексчемпіона світу, пожартував, що не ризикнув битися проти "дорогого Віталія".

Про що говорив і про що промовчав Кличко

Стоячи в білосніжній сорочці в променях теплого вересневого сонця, мер Києва сказав ламаною, але чіткою і зрозумілою німецькою мовою коротку промову, а потім відповів на питання ведучої. Він був у доброму гуморі, виглядав впевнено і багато усміхався. Починаючи свій виступ, Кличко окинув поглядом присутніх і запитав, чи є Лашет, але відповіддю йому було лише кахкання качок у ставку - глава ХДС затримувався.

Виступ Віталія Кличка перед молодими німецькими консерваторами

Перебуваючи на виборчому заході, Кличко тримав себе нейтрально, жодного разу не закликав голосувати за ХДС і не став прямо хвалити Лашета. Він лише згадав, як у Німеччині тренер радив йому зібрати команду "найкращих" - від лікаря і менеджера до адвоката. Ця згадка була, мабуть, єдиним реверансом у бік Лашета, який за день до цього представив свою "команду майбутнього".

Коли ведуча прямо запитала його, що він думає про можливий прихід до влади в Німеччині лівих, чого ХДС щосили закликає виборців не допустити, Кличко відповів ухильно, назвавши питання "філософським". Відповідаючи на, мабуть, головне питання заходу, - що б він як колишній боксер порадив ХДС у фіналі виборчої кампанії, - мер Києва сказав, що любить приказки (чим викликав хвилю сміху серед присутніх) і дав таку пораду: "Найкращий захист - це напад".

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Сам Лашет всього цього не чув, кандидат у канцлери з'явився на трибуні пізніше і відповідав на запитання юних партійців разом з членами своєї "команди майбутнього". Про Україну Лашет не згадав жодного разу. Під кінець Кличка, якому подарували білі кросівки з прапорами України та ФРН, знову покликали на трибуну, але він лише постояв поруч з німецькими політиками. Йдучи, Лашет, якому теж подарували кросівки, але тільки з німецьким прапором, на сходинках обмінявся з українським гостем декількома фразами. Про що вони говорили, не було чутно. Попрощавшись, політики пішли в різні боки.