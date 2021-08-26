 Як Кличко радив партії Меркель уникнути нокауту на виборах | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.09.2021

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Європа

Як Кличко радив партії Меркель уникнути нокауту на виборах

Мер Києва і колишній боксер Віталій Кличко виступив у Німеччині в новій ролі - гостя виборчої кампанії правлячої партії ХДС. Її лідеру потрібна одна порада - як перемогти, програючи.

Віталій Кличко та Армін Лашет на заході молодіжної організації ХДС

Віталій Кличко та Армін Лашет на заході молодіжної організації ХДС

У відносинах Німеччини і України відбулася прем'єра. Вперше український політик виступив на виборчому заході правлячої партії на виборах до Бундестагу. Мер Києва і колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко в суботу, 4 вересня, був в Ганновері гостем молодіжної організації правлячого консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка в цей день приймала главу партії і кандидата в канцлери Арміна Лашета (Armin Laschet). За три тижні до виборів 26 вересня партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на два-п'ять процентних пунктів.

Чому Кличка запросили агітувати за Лашета

Участь іноземних політиків у виборчих заходах - рідкість у Німеччині, тим більше українських. Кличко довго жив в Гамбурзі, у нього хороші зв'язки з ХДС, і він не раз бував на з'їздах партії канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Але, очевидно, цього разу його запросили насамперед як колишнього відомого боксера, покликаного допомогти кандидату в канцлери набрати пункти серед молоді. Ще нещодавно, навесні, німецькі ЗМІ прозвали новоспеченого главу ХДС "Армін Бальбоа", порівнюючи його з героєм культового фільму "Роккі". Лашет тоді вистояв у жорсткій внутрішньопартійній боротьбі проти сильних конкурентів.

Пізніше він намагався обіграти цей імідж, відвідавши молодіжну секцію з боксу, і побоксував перед камерою, вдягнувши боксерські рукавички.

Ті, хто очікував побачити щось схоже в Ганновері, помилилися - жодного рингу не було. На трибуні, встановленій в парку біля болотистого ставка, Кличко і Лашет виступили перед кількома десятками молодих партійців ХДС окремо, і один з одним перед камерами майже не спілкувалися. Лашет, звертаючись до ексчемпіона світу, пожартував, що не ризикнув битися проти "дорогого Віталія".

Про що говорив і про що промовчав Кличко

Стоячи в білосніжній сорочці в променях теплого вересневого сонця, мер Києва сказав ламаною, але чіткою і зрозумілою німецькою мовою коротку промову, а потім відповів на питання ведучої. Він був у доброму гуморі, виглядав впевнено і багато усміхався. Починаючи свій виступ, Кличко окинув поглядом присутніх і запитав, чи є Лашет, але відповіддю йому було лише кахкання качок у ставку - глава ХДС затримувався.

Виступ Віталія Кличка перед молодими німецькими консерваторами

Виступ Віталія Кличка перед молодими німецькими консерваторами

Перебуваючи на виборчому заході, Кличко тримав себе нейтрально, жодного разу не закликав голосувати за ХДС і не став прямо хвалити Лашета. Він лише згадав, як у Німеччині тренер радив йому зібрати команду "найкращих" - від лікаря і менеджера до адвоката. Ця згадка була, мабуть, єдиним реверансом у бік Лашета, який за день до цього представив свою "команду майбутнього".

Коли ведуча прямо запитала його, що він думає про можливий прихід до влади в Німеччині лівих, чого ХДС щосили закликає виборців не допустити, Кличко відповів ухильно, назвавши питання "філософським". Відповідаючи на, мабуть, головне питання заходу, - що б він як колишній боксер порадив ХДС у фіналі виборчої кампанії, - мер Києва сказав, що любить приказки (чим викликав хвилю сміху серед присутніх) і дав таку пораду: "Найкращий захист - це напад".

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Сам Лашет всього цього не чув, кандидат у канцлери з'явився на трибуні пізніше і відповідав на запитання юних партійців разом з членами своєї "команди майбутнього". Про Україну Лашет не згадав жодного разу. Під кінець Кличка, якому подарували білі кросівки з прапорами України та ФРН, знову покликали на трибуну, але він лише постояв поруч з німецькими політиками. Йдучи, Лашет, якому теж подарували кросівки, але тільки з німецьким прапором, на сходинках обмінявся з українським гостем декількома фразами. Про що вони говорили, не було чутно. Попрощавшись, політики пішли в різні боки.

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Віталій Кличко та Армін Лашет на заході молодіжної організації ХДС

Як Кличко радив партії Меркель уникнути нокауту на виборах

Мер Києва Віталій Кличко виступив у Німеччині на виборчій кампанії правлячої партії ХДС. Як це було.  

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