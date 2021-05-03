 Росія як виклик: головне про виборчу програму партії Меркель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.06.2021

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Європа

Росія як виклик: головне про виборчу програму партії Меркель

У виборчій програмі до вересневих виборів у Бундестаг правлячий блок ХДС/ХСС посилив формулювання щодо Росії. Що ще змінилося? DW - про основні пункти програми партії Меркель.

Макрус Зедер, Армін Лашет

Голова ХСС Маркус Зедер (ліворуч) і ХДС - Армін Лашет (праворуч), червень 2021

За три місяці до запланованих на 26 вересня 2021 року виборів у Бундестаг консервативний блок ХДС/ХСС, що разом з соціал-демократами формує правлячу коаліцію, опублікував свою виборчу програму - останнім з великих партій. Цього разу до неї прикута особлива увага, оскільки канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років при владі більше не висуває свою кандидатуру, а її партію, Християнсько-демократичний союз (ХДС), веде на вибори нещодавно обраний новий лідер - прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet). Програму Лашет представив у понеділок, 21 червня, спільно з головою сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем'єром Баварії Маркусом Зедером (Markus Söder).

Зовнішня політика: посилення "союзу демократій"

Перше, що кидається в очі, - програма ХДС/ХСС за обсягом майже вдвічі більша, ніж на попередніх виборах в 2017 році. Документ під назвою "Програма за стабільність і оновлення" займає майже 140 сторінок. Перший з десяти розділів присвячений зовнішній політиці - і це теж нововведення, зазвичай він займає менш помітне місце. Автори програми бачать світ у процесі "епохальних змін" - від коронавірусу, глобального потепління, поширення нових технологій до порушень міжнародного права. Консерватори обіцяють німцям "безпеку, мир і добробут", але відзначають, що "десятиліття модернізації" може бути успішним для Німеччини тільки з набуттям "нової зовнішньополітичної сили".

Президенти Путін і Байден на зустрічі в Женеві 16 червня 2021

Президенти Путін і Байден на зустрічі в Женеві 16 червня 2021

Один з етапів на шляху до цієї мети - посилення "союзу демократій". "Демократії і авторитарні держави" змагаються за всесвітнє визнання в XXI-му столітті, сказано в програмі. При цьому "авторитарні країни ставлять під сумнів і намагаються дестабілізувати" вільно-демократичний устрій. Цей пасаж читається як продовження недавніх заяв нового президента США Джо Байдена, який згадував у цьому контексті Китай і Росію. Відповіддю, на думку блоку ХДС/ХСС, має стати посилення "міжнародного порядку, заснованого на правилах і цінностях". Серед інших аспектів - консерватори пропонують тісніше співпрацювати зі своїм союзником США і партнерами в Європі, а також витрачати два відсотки ВВП на оборону, про що країни НАТО домовилися в 2014 році - в тому числі у відповідь на анексію Криму Росією.

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ХДС/ХСС - за повернення Криму Україні

У зв'язку з тими подіями у виборчій програмі ХДС/ХСС згадується Росія. "Нашою метою залишається відновити європейський мирний порядок, який був порушений анексією Криму Росією, що суперечить міжнародному праву", - сказано в документі. Консерватори обіцяють продовжувати докладати зусилля для "завершення конфлікту в східній Україні і повернення до легітимного міжнародно-правового статусу Криму". Допоки Росія "до цього не готова, санкції повинні залишатися чинними".

Севастополь, березень 2014

Севастополь, березень 2014

"Росія кидає виклик нашим цінностям", - написано в новій програмі ХДС/ХСС. При цьому блок не хоче, щоб це "знову призвело до серйозної військової загрози" для країни і Європи. "Для просування власних інтересів, Росія вдається до відкритих погроз проти союзників по НАТО, кібератак, дезінформації та пропаганди", - йдеться у програмі. Відповіддю на це, на думку її авторів, має стати посилення політичної рішучості ЄС і НАТО, а також "переконливе стримування і стійкість". Водночас, у документі сказано, що ХДС/ХСС "продовжує шукати діалог і співпрацю" з РФ в сферах взаємних інтересів, наприклад, захисту клімату.

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Заклик до "мирного переходу" влади в Мінську

В цілому в новій програмі більш жорсткі формулювання щодо Росії в порівнянні з 2017 роком. Тоді мова йшла про те, що "російська агресія ставить під сумнів територіальну цілісність України", Москву закликали виконувати мінські угоди, а Крим не згадувався. Також не було слів про санкції, хакерські атаки і необхідність їм протистояти.

Якщо Україна сподівалася побачити в новій програмі ХДС/ХСС згадку про своє бажання вступити в Євросоюз, то цього не сталося. У розділі про ЄС в документі зазначено, що блок за підтримку тісніших зв'язків з країнами Західних Балкан, але зазначається, що прийом нових членів "не повинен послаблювати внутрішню єдність" ЄС. Іншими словами - процес вступу до Євросоюзу балканських країн, таких, як Албанія або Чорногорія, не буде швидким - не кажучи про Україну, у якої немає статусу кандидата.

Новим стало згадування в програмі підтримки громадян Білорусі, які виступають "за свободу і демократію" і заклику до "режиму" в Мінську відкрити шлях до "мирного переходу" влади - чи відчути на собі жорсткі санкції.

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Проти підвищення податків, на захист природи

Виборча програма ХДС/ХСС не передбачає радикальних реформ. Так, правлячий блок виступає проти підвищення податків і збирається фінансувати багатомільярдні витрати на боротьбу з пандемією коронавірусу за рахунок зростання економіки.

Автобус на водневому паливі в Вісбадені

Автобус на водневому паливі в Вісбадені

Однією з головних тем нинішньої виборчої кампанії обіцяє стати боротьба з глобальним потеплінням. ХДС/ХСС пропонує до 2045 року зробити країну кліматично нейтральною - тобто довести кількість викидів парникових газів в атмосферу до того рівня, який природа може компенсувати. Досягти мети пропонується за рахунок "нових технологій і інновацій", а також збільшення частки відновлюваних джерел енергії і розширення використання водневого палива. Про відмову від нафти і газу, що імпортуються в тому числі з Росії, мова не йде, але сказано, що ХДС/ХСС будуватиме потужності для прийому зрідженого газу (LNG).

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Пенсійний фонд для новонароджених

Новою стала пропозиція створити спеціальний пенсійний фонд. Пропонується, щоб держава щомісяця вносила в нього певну суму на кожну дитину, яка б потім вкладалася в цінні папери. Так ХДС/ХСС передбачає частково вирішити проблему нестачі грошей на пенсійні виплати в середньо- і довгостроковій перспективі, пов'язану з очікуваним зростанням числа пенсіонерів.

Не останнє місце у виборчій програмі ХДС/ХСС займає цифровізація. Консерватори хочуть створити з цією метою спеціальне міністерство, а також забезпечити покриття мобільною мережею 5G до 2025 року.

Критики в пресі називають програму продовженням політики Меркель. Політичні конкуренти кажуть, що вона недостатньо амбіційна, особливо в плані захисту клімату. У будь-якому випадку - вона не буде реалізована повністю. За три місяці до виборів ХДС/ХСС набирає в опитуваннях трохи менше 30 процентних пунктів. Тому навіть якщо він залишиться при владі, йому доведеться йти на компроміси з партнерами по коаліції - одним або двома.

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія коронавірусу

    Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Останній рік при владі

    Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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