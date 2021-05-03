Росія як виклик: головне про виборчу програму партії Меркель

За три місяці до запланованих на 26 вересня 2021 року виборів у Бундестаг консервативний блок ХДС/ХСС, що разом з соціал-демократами формує правлячу коаліцію, опублікував свою виборчу програму - останнім з великих партій. Цього разу до неї прикута особлива увага, оскільки канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після 16 років при владі більше не висуває свою кандидатуру, а її партію, Християнсько-демократичний союз (ХДС), веде на вибори нещодавно обраний новий лідер - прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet). Програму Лашет представив у понеділок, 21 червня, спільно з головою сестринської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем'єром Баварії Маркусом Зедером (Markus Söder).

Зовнішня політика: посилення "союзу демократій"

Перше, що кидається в очі, - програма ХДС/ХСС за обсягом майже вдвічі більша, ніж на попередніх виборах в 2017 році. Документ під назвою "Програма за стабільність і оновлення" займає майже 140 сторінок. Перший з десяти розділів присвячений зовнішній політиці - і це теж нововведення, зазвичай він займає менш помітне місце. Автори програми бачать світ у процесі "епохальних змін" - від коронавірусу, глобального потепління, поширення нових технологій до порушень міжнародного права. Консерватори обіцяють німцям "безпеку, мир і добробут", але відзначають, що "десятиліття модернізації" може бути успішним для Німеччини тільки з набуттям "нової зовнішньополітичної сили".

Президенти Путін і Байден на зустрічі в Женеві 16 червня 2021

Один з етапів на шляху до цієї мети - посилення "союзу демократій". "Демократії і авторитарні держави" змагаються за всесвітнє визнання в XXI-му столітті, сказано в програмі. При цьому "авторитарні країни ставлять під сумнів і намагаються дестабілізувати" вільно-демократичний устрій. Цей пасаж читається як продовження недавніх заяв нового президента США Джо Байдена, який згадував у цьому контексті Китай і Росію. Відповіддю, на думку блоку ХДС/ХСС, має стати посилення "міжнародного порядку, заснованого на правилах і цінностях". Серед інших аспектів - консерватори пропонують тісніше співпрацювати зі своїм союзником США і партнерами в Європі, а також витрачати два відсотки ВВП на оборону, про що країни НАТО домовилися в 2014 році - в тому числі у відповідь на анексію Криму Росією.

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ХДС/ХСС - за повернення Криму Україні

У зв'язку з тими подіями у виборчій програмі ХДС/ХСС згадується Росія. "Нашою метою залишається відновити європейський мирний порядок, який був порушений анексією Криму Росією, що суперечить міжнародному праву", - сказано в документі. Консерватори обіцяють продовжувати докладати зусилля для "завершення конфлікту в східній Україні і повернення до легітимного міжнародно-правового статусу Криму". Допоки Росія "до цього не готова, санкції повинні залишатися чинними".

Севастополь, березень 2014

"Росія кидає виклик нашим цінностям", - написано в новій програмі ХДС/ХСС. При цьому блок не хоче, щоб це "знову призвело до серйозної військової загрози" для країни і Європи. "Для просування власних інтересів, Росія вдається до відкритих погроз проти союзників по НАТО, кібератак, дезінформації та пропаганди", - йдеться у програмі. Відповіддю на це, на думку її авторів, має стати посилення політичної рішучості ЄС і НАТО, а також "переконливе стримування і стійкість". Водночас, у документі сказано, що ХДС/ХСС "продовжує шукати діалог і співпрацю" з РФ в сферах взаємних інтересів, наприклад, захисту клімату.

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Заклик до "мирного переходу" влади в Мінську

В цілому в новій програмі більш жорсткі формулювання щодо Росії в порівнянні з 2017 роком. Тоді мова йшла про те, що "російська агресія ставить під сумнів територіальну цілісність України", Москву закликали виконувати мінські угоди, а Крим не згадувався. Також не було слів про санкції, хакерські атаки і необхідність їм протистояти.

Якщо Україна сподівалася побачити в новій програмі ХДС/ХСС згадку про своє бажання вступити в Євросоюз, то цього не сталося. У розділі про ЄС в документі зазначено, що блок за підтримку тісніших зв'язків з країнами Західних Балкан, але зазначається, що прийом нових членів "не повинен послаблювати внутрішню єдність" ЄС. Іншими словами - процес вступу до Євросоюзу балканських країн, таких, як Албанія або Чорногорія, не буде швидким - не кажучи про Україну, у якої немає статусу кандидата.

Новим стало згадування в програмі підтримки громадян Білорусі, які виступають "за свободу і демократію" і заклику до "режиму" в Мінську відкрити шлях до "мирного переходу" влади - чи відчути на собі жорсткі санкції.

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Проти підвищення податків, на захист природи

Виборча програма ХДС/ХСС не передбачає радикальних реформ. Так, правлячий блок виступає проти підвищення податків і збирається фінансувати багатомільярдні витрати на боротьбу з пандемією коронавірусу за рахунок зростання економіки.

Автобус на водневому паливі в Вісбадені

Однією з головних тем нинішньої виборчої кампанії обіцяє стати боротьба з глобальним потеплінням. ХДС/ХСС пропонує до 2045 року зробити країну кліматично нейтральною - тобто довести кількість викидів парникових газів в атмосферу до того рівня, який природа може компенсувати. Досягти мети пропонується за рахунок "нових технологій і інновацій", а також збільшення частки відновлюваних джерел енергії і розширення використання водневого палива. Про відмову від нафти і газу, що імпортуються в тому числі з Росії, мова не йде, але сказано, що ХДС/ХСС будуватиме потужності для прийому зрідженого газу (LNG).

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Пенсійний фонд для новонароджених

Новою стала пропозиція створити спеціальний пенсійний фонд. Пропонується, щоб держава щомісяця вносила в нього певну суму на кожну дитину, яка б потім вкладалася в цінні папери. Так ХДС/ХСС передбачає частково вирішити проблему нестачі грошей на пенсійні виплати в середньо- і довгостроковій перспективі, пов'язану з очікуваним зростанням числа пенсіонерів.

Не останнє місце у виборчій програмі ХДС/ХСС займає цифровізація. Консерватори хочуть створити з цією метою спеціальне міністерство, а також забезпечити покриття мобільною мережею 5G до 2025 року.

Критики в пресі називають програму продовженням політики Меркель. Політичні конкуренти кажуть, що вона недостатньо амбіційна, особливо в плані захисту клімату. У будь-якому випадку - вона не буде реалізована повністю. За три місяці до виборів ХДС/ХСС набирає в опитуваннях трохи менше 30 процентних пунктів. Тому навіть якщо він залишиться при владі, йому доведеться йти на компроміси з партнерами по коаліції - одним або двома.