 Голова партії Меркель висловився за європейську перспективу України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Голова партії Меркель висловився за європейську перспективу України

Голова німецької правлячої партії ХДС Армін Лашет вважає, що ЄС має відкрити Україні європейську перспективу. Однак, за його словами, наразі це питаня не стоїть.

Новий голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет

Новий голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет

Новий голова правлячої німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) вважає, що Євросоюз має відкрити європейську перспективу для України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Internationale Politik, опублікованому у понеділок, 8 лютого.

Журналісти запитали, чи повинна Україна мати європейську перспективу. У відповідь, Лашет зазначив, що "наразі це питання не стоїть". "Ми дуже зацікавлені у стабільності, суверенітеті і модернізації України та маємо підтримати Україну на її нелегкому шляху, а також відкрити європейську перспективу", - сказав він.

Крім того, Лашет прокоментував те, що його називають тим політиком, "який розуміє Росію" у якості синоніму занадто м'якого ставлення до Москви. "Я критикую незаконну анексію Криму, бойові дії на Сході України, а також отруєння та ув'язнення Олексія Навального", - нагадав Лашет.

Він додав, що підтримує санкції ЄС проти Росії, "оскільки ми не можемо прийняти порушення кордонів та застосування насильства проти третіх сторін у Європі".

Лашет підтримує "Північний потік 2"

Водночас лідер ХДС підтримує газопровід "Північний потік 2". "Протягом 50 років, навіть в агресивні часи холодної війни, Німеччина отримувала газ із Радянського Союзу, а сьогодні - з Росії. Федеральний уряд дотримується правильного курсу", - переконаний Лашет.

Він зазначив, що Німеччина має забезпечити необхідне для потреб ФРН енергопостачання за допомогою цього проєкту, але водночас потрібно також "гарантувати геополітичні інтереси України".

Як повідомлялося, прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета обрали головою правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз, до якого належить також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

 

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