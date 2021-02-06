Голова партії Меркель висловився за європейську перспективу України

Новий голова правлячої німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) вважає, що Євросоюз має відкрити європейську перспективу для України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Internationale Politik, опублікованому у понеділок, 8 лютого.

Журналісти запитали, чи повинна Україна мати європейську перспективу. У відповідь, Лашет зазначив, що "наразі це питання не стоїть". "Ми дуже зацікавлені у стабільності, суверенітеті і модернізації України та маємо підтримати Україну на її нелегкому шляху, а також відкрити європейську перспективу", - сказав він.

Крім того, Лашет прокоментував те, що його називають тим політиком, "який розуміє Росію" у якості синоніму занадто м'якого ставлення до Москви. "Я критикую незаконну анексію Криму, бойові дії на Сході України, а також отруєння та ув'язнення Олексія Навального", - нагадав Лашет.

Він додав, що підтримує санкції ЄС проти Росії, "оскільки ми не можемо прийняти порушення кордонів та застосування насильства проти третіх сторін у Європі".

Лашет підтримує "Північний потік 2"

Водночас лідер ХДС підтримує газопровід "Північний потік 2". "Протягом 50 років, навіть в агресивні часи холодної війни, Німеччина отримувала газ із Радянського Союзу, а сьогодні - з Росії. Федеральний уряд дотримується правильного курсу", - переконаний Лашет.

Він зазначив, що Німеччина має забезпечити необхідне для потреб ФРН енергопостачання за допомогою цього проєкту, але водночас потрібно також "гарантувати геополітичні інтереси України".

Як повідомлялося, прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета обрали головою правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз, до якого належить також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).