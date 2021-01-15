Новим головою ХДС обраний Армін Лашет

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) у суботу, 16 січня, був обраний новим головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до якого належить також канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

У другому турі голосування Лашет набрав 521 голос, випередивши колишнього голову фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), якого підтримали 466 делегатів. Третій кандидат - Норберт Реттґен (Norbert Roettgen) - вибув у першому турі. Голосування відбувалося під час онлайн-з'їзду політичної сили, тож його результати мають ще бути формально затверджені після отримання надісланих поштою бюлетенів. Результати "поштового голосування" оголосять 22 січня. Утім, всі троє кандидатів заявляли, що визнають результати голосування онлайн.

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Пандемія коронавірусної хвороби змусила ХДС у 2020 році двічі переносити обрання нового лідера партії - спочатку скасували запланований на квітень спеціальний з'їзд політсили, а згодом перенесли регулярний партійний форум, який мав відбутися в грудні.

Обрання Лашета головою партії ще не означає, що він стане кандидатом від ХДС на посаду канцлера на парламентських виборах, що мають відбутися в Німеччині 26 вересня. Проте навіть якщо він не претендуватиме на посади голови уряду ФРН, то матиме значний вплив на визначення кандидата. Лашет є союзником Меркель, яка цього року вже не братиме участі в виборчій кампанії.